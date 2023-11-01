施政報告︱中大福田研究院院長倡兩地數據盡快過河　推動知識轉移

特首李家超上周發表施政報告，當中提到研究中港兩地數據「過河」，以便利大灣區發展，中大福田研究院院長秦嶺認為，兩地數據和標本互通十分重要，指出現時國內及特區政府的法規下涉敏感或限制性的數據都不能互通，令中大在香港建立的數據、醫療方法等不可在內地應用，甚至要重新收集一次數據，指兩地數據「過河」可利用雙方優秀進行互補，為大灣區發展及推動國家創新知識轉移落地。



中大福田研究院院長秦嶺提到特首李家超剛發表的施政報告，當中提到有關數據和標本互通問題是非常重要，他指出現時國內及特區政府的法規下涉敏感或限制性的數據都不能互通，以醫療範疇為例，人體標本、血液等數據都是不能互通，令中大在香港建立的數據、醫療方法等不可在內地應用，甚至要重新收集一次數據，令科研上有一定限制，所以兩地研究開放互通數據，可以利用雙方優秀進行互補，為大灣區發展及推動國家創新知識轉移落地。

對於大灣區中招攬人才，中大天石機器人研究所所長劉雲輝指深圳要招攬國際人才，在國際大環境、文化及生活習慣等因素下有一定難度，而香港相較之下有一定優勢，但相反，香港較為缺乏一些「落地」的人才，尤其是在研發及工程方面，而深圳的學生可能不是在很好的學校中畢業，但進行研究的經驗較多。

劉雲輝認為香港引入海外人才，深圳亦可提供國內的工程技術人才，隨河套區發展，兩地人才可更方便一起合作，結合起來雙方互補，是一個非常理想的效果。秦嶺亦指出，中港地在科研發展上是互相協調，而非進行競爭。

施政報告中亦提及要建立香港藥物和醫療器械監督管理中心，秦嶺認為亦非常重要，提到以往與內地接軌時要在中國國家藥品監督管理局，與外國接軌更要在美國FDA或歐洲CE等機構完成檢測工作以取得認證，對源頭創新有一定限制，「香港本土的源頭創新工程，一定要到外面去完成。」

秦嶺指，為了提高大灣區在國際地位，今次措施的方向是非常重要，希望藥物及醫療器械的研發工作在建立有關制度後，評審的項目可與內地接軌，即可以在內地通用，長遠而言更可降低進入國際市場的門檻。

香港中文大學深港創新研究院（福田）於本年3月28日揭幕，創建至今積極打造專注於機器人、人工智慧、醫藥等研究機構，其中中大卓敏機械與自動化工程學教授劉雲輝為「香港中文大學深港智慧醫療機器人開放創新平台」的項目負責人，項目至今已完成超過十項專利申請，已獲得實用新型專利授權六項、外觀專利一項。