區議會選舉｜民主派出局　麥美娟：除反中亂港、任何光譜都存在

改選制後首場區議會選舉，沒有民主派能入閘參選，非建制新思維都沒足夠「三會」提名而出局。民政及青年事務局局長麥美娟稱，區議會光譜沒收窄，「只是沒了反中亂港的顏色，其餘任何顏色的政治光譜都存在」。麥美娟又不點名提到實政圓桌田北辰要求限制「三會」有政治聯繫的成員人數，涵蓋參政社團，稱具政黨背景的只佔一成多，強調「候選人工作唔係淨係講選舉嗰年嘅工作，而係實幹嘅長期工作」。



區議會選舉將於下月中舉行，民政及青年事務局麥美娟今早（5日）接受電台訪問時表示，完善選舉制度後的區議會光譜並沒有收窄，「只是沒了反中亂港的顏色，其餘任何顏色的政治光譜都存在」。（商台圖片）

麥美娟：區議會光譜無收窄 僅無反中亂港的分子

傳統民主派民主黨、民協未能成功入閘參選新一屆區議會，定位較溫和的非建制新思維亦未能取得足夠「三會」成員提名參選。麥美娟今日（5日）出席電台節目訪問時表示，新選舉制度下的區議會，光譜沒有收窄，形容除了反中亂港的分子之外，其餘任何顔色的政治光譜都存在。她指，將來區議員不論是哪個背景，都要走進社區、從多渠道接觸和聽取市民的意見，不論是支持或反對意見，都要轉達給政府，令政府在制定政策時更切合市民的需要。

限三會具政治聯繫成員人數？ 麥：絕大部份無政黨背景

田北辰日前公開促請政府限制「三會」內有政治聯繫成員人數，涵蓋政黨、參政社團、從政組織等，麥美娟稱有政黨背景的「三會」成員僅一成多，絕大部份均無政黨背景，而是社區機構的負責人、校長、業主立案法團的居民等。她直言：「候選人工作唔係淨係講選舉嗰年嘅工作，而係實幹嘅長期工作，希望每個有心做工作嘅人可憑工作、用心感動到提名人」。她又指有人長期不喜歡與三會成員聯絡，「有啲人自己都坐喺個會到，有咩可能開咗會成年都唔識嗰啲人？」。她強調要凝聚力量「唔可淨係識隔離嗰個人，坐對面嗰個人都要識！如果唔係就變返做耕返自己嗰幾畝田」。

工聯會跑選舉出身的麥美娟被問到有何「貼士」給參選人，她坦言今屆區選對候選人來說是大挑戰，「因為以往選舉夠亂，以往著重點樣論壇上，30秒內講曬自己想講嘅嘢，因為之後就會搭聲、吵架」，而現時候選人則要努力向市民解說政綱，強調競選工程期間及當選後都要勤力，稱「手唔可以唔握，面唔可以唔見」，認為新選制確保區議員在任內努力工作，民主精神不單在選舉期間體現，避免了「當選後Bye Bye（再見）」的情況。

關愛隊非派福袋義工隊

本屆政府就地區治理提出多項政策，其中包括成立關愛隊，不過外界質疑關愛隊的工作性質，麥美娟表示，關愛隊的功能不只是派福袋的義工隊，而是拉近政府和市民關係的渠道之一，透過關愛隊在地區建立堅實的網絡，協助政府將最新資訊傳遞予市民。另外，當市民遇到問題時，關愛隊亦可協助轉介，「關愛隊不是要取代專業服務，而是有渠道讓市民知道如何得到協助」。

研究推出「贍養費調解試行計劃」

《施政報告》提出成立「婦女事務組」和「婦女事務專員」，麥美娟表示現時社會的家庭觀念薄弱，青年人不願生育，「年青人覺得『唉，生咗出嚟邊識教？』」，當局希望建立聚焦支援婦女的平台，讓基層婦女更容易找到就業、法律等資訊，有機會提升自我；政府亦研究聯同機構推出家長教育計劃，指好多家長稱「唔識教」，希望在地區推展教育工作，讓家長知道他們並不孤單。她又指正研究幫助離婚婦女追討贍養費，已要求統計處收集數據，推出「贍養費調解試行計劃」，希望有專業調解員介入幫助。