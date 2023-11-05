區議會選舉｜稱不少人對新選制有意見　林定國籲投票：試過才知道

區議會選舉12月10日投票，律政司司長林定國今早（5日）落區呼籲市民踴躍投票。他說了解有不少市民對改革區議會選舉有不少意見，但「實踐是檢驗真理的唯一標準」，區選是否幫到市民要試過才知道。



律政司司長林定國今早（5日）親自參與宣傳活動「區選進社區」，到流動遊戲攤位與市民交流，了解他們對區選的看法。（林定國Facebook圖片）

稱不少市民對區議會新選制有意見

林定國在社交平台Facebook撰文，分享自己到香港公園體育館「區選進社區」的流動遊戲攤位與市民交流，了解他們對區選的看法。他指，過去有不少市民對區議會新選制有不同意見，認為投票除了是表達自己的選擇，亦是代表對共建美好社區的強烈意願和關注，是鞭策當選議員用心服務社區的動力。他續指，作為市民，可以透過選票告訴當選的區議員，市民會密切關注社區一點一滴，「實踐是檢驗真理的唯一標準，完善地區治理後的區選是否幫到你，試過才知道」。

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他又指，在各區開展的「區選進社區」活動豐富多樣，除了流動遊戲攤位外，還有展覽、流動宣傳車、親子工作坊等，現場亦有專人講解區選相關的各項資訊，鼓勵市民踴躍參與，他亦在玩互動遊戲、派傳單期間，向市民講解「完善地區治理」的重要性，呼籲12月10日區議會選舉投票日投票。