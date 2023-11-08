港人回流高才通效應料報讀直資人數上升 直資聯展入場人次創新高

小一自行分配學位將於11月20日公佈結果，未被心儀學校取錄的學生隨即進入第二階段統一派位。傳統學校競爭大，本港不少家長都將目標轉移至直資學校，加上港府推出「高才通計畫」效應，不乏新來港內地家長為子女報讀直資學校。本港及內地家長對入讀直資學校的需求熱切，日前香港直資學校議會聯同逾50間直資中小學舉辦「香港直資學校聯展2024」，入場人次創歷年新高。直資議會主席、英華書院校長陳狄安表示，疫後部分港人回流及輸入人才計劃效應下，相信直資學校申請人數持續上升。



由香港直接資助學校議會主辦的香港直資學校聯展2024（Hong Kong Direct Subsidy Scheme Schools Expo 2024）於11月4日圓滿結束，參展院校數量超過50間，數量創歷年新高，而入場人次亦近1萬人，較去年4000多人增逾1倍。聯展現場人頭湧湧，當中不乏關心子女升學的父母，更有孕媽媽到場參加校長講座，為子女升學做足準備。今年參與活動的家長群更擴展至大灣區家長，不少中學校長都表示，今年到場諮詢的內地家長明顯增加。

+ 2

到達會場參與講座前，很多家長都會先到聯展攤位認識各大直資學校。現場所見人頭湧湧，連出入口都近乎水泄不通。家長們均手持各大直資學校小冊子及宣傳單張，不少家長表示能夠與心儀學校師生對話實屬難得，趁機可知道更多學校教育方針。記者在現場遊走一圈，發現在學生負起學校大使角色，有條理地及自信地向來賓介紹學校特色及課程，能跟旁邊老師互相配合、充分解釋學校及學生學習情況。

直資學校優勢多 課程、教學語言自由度高

活動不只讓家長親身了解學校資訊，父母們更有機會聽到校長們的分享，如直資學校的面試攻略、直資學校的特色，以及如何提升小朋友的學習興趣等，因此12場講座場場爆滿。綜合多位校長講座分享，自由度大是直資學校與官立、資助學校最大的不同，亦是前者最大的優點。直資學校無論在課程、學費、收生要求、教學語言等方面都享有自由，在老師人手安排及薪酬方面亦能擁有自由度，這讓學校能從多方面提升教學水平並豐富學習內容，受惠的自然是學生。

優秀的語文能力，尤其英語，是直資學校其中一項最為突出的優勢，因學校能選定教學語言，同時制定針對性的教學策略以強化學生的語文學習，亦能招攬更多外藉老師及優秀的經驗教師，多方面提升學生的外語學習；且大部分的直資學校都能提供多元豐富的活動體驗予學生，如各種體育運動如劍擊、冰球，或音樂藝術培訓，讓校園生活多采多姿；再者，不少直資學校更與海外院校有交流或推薦計劃，學生在校時已有機會與外國學生或家庭交流，大大擴闊視野。

相關文章：升小備戰｜陳狄安校長拆解直資小學利弊 望學生不像工廠倒模

+ 14

+ 9

移民潮對收生影響已趨穩定 「高才通」計劃吸引內地學生報讀直資

去年起本港出現移民潮，為部分學校收生帶來影響。但英華書院校長陳狄安認為，近月移民潮對收生影響已趨穩定，他甚至透露開始有學生從外地回流香港，當中亦包括疫情時遷回內地居住的學生。另外，他亦發現報讀直資學校的內地學生增加，其中英華書院的內地學生亦有所增加，相信與政府推出各種吸引人才來港的計劃有關。陳狄安總結：「直資學校向來收生多元，面對本港、全國甚至全球收生，相信未來直資學校報讀人數會持續上升。」

父母為子女尋多元發展機會 內地大量高學歷、高收入人才湧入香港

本港為「搶人才」推出的「高才通計畫」反應尤其踴躍，推出至2023年8月31日，勞工及福利局已接獲約4.6萬宗申請，批出約3.5萬宗申請。據《南方週末》報道，內地中產階層父母赴香港讀研究所的消息引發關注。報道指出，內地中產家庭看重的是孩子升學的新可能，擁有香港永久居民身份的學生，有機會以較低的分數考入內地985、211大學。詳情請見另文：〈內地父母赴港讀研興起：幫兒女取得香港身份考高考，留在中產階層〉。