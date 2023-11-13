杭州亞殘運｜李家超：奪8金15銀24銅令人鼓舞　增撥資源方向正確

行政長官李家超今日（13日）在杭州第四屆亞殘運會中國香港代表團返港歡迎儀式致辭時表示，運動員取得輝煌成績令人鼓舞，也激勵大家要與各位運動員一樣，自強不息。他指，已與中國香港殘疾人奧委會展開為期5年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，協助他們在退役後更易融入社會，開展第二事業。



李家超又指，港隊在亞殘運會表現出色，不僅是運動員和團隊的努力成果，亦反映政府積極投放資源推動體育發展，並為殘疾人士體育發展增撥資源，方向正確，成效有目共睹。



李家超讚揚香港運動員在亞殘運奪得佳績（中國香港殘疾人奧委會FB圖片）

港隊今次派出歷來規模最龐大的代表團到杭州，共95位運動員出戰亞殘運會，參加11個項目，在其中七個項目中，奪得8金、15銀、24銅，共47面獎牌，獎牌榜上名列第10。李家超指，港隊在包括羽毛球、硬地滾球、草地滾球、游泳和乒乓球奪金，亦在田徑和輪椅劍擊勇奪獎牌。其中，游泳健兒在男子S14級200米自由泳包辦金、銀、銅三甲，三位港隊運動員一齊站在頒獎台上領獎，成為一時佳話。另外，港隊健兒亦出戰射箭、射擊、賽艇、輪椅網球，表現同樣令人振奮。

李家超充分肯定中國香港殘疾人奧委會的工作，指各運動員背後都有賴教練和醫療團隊的悉心支援和專業指導，才得以排除萬難，創造一次又一次的佳績。

他指，港隊在亞殘運會表現出色，不僅是運動員和團隊的努力成果，亦反映政府積極投放資源推動體育發展，並為殘疾人士體育發展增撥資源，方向正確，成效有目共睹。他指政府與中國香港殘疾人奧委會已展開了為期5年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，讓運動員學習轉型發展所需的知識和技能，協助他們在退役後更易融入社會，開展第二事業。