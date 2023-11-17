李慧琼引述陳國基：望議員齊呼籲投票　1129前廳交流料商劏房

區議會選舉將於12月10日舉行。立法會內會主席李慧琼在今日（17日）內會上，匯報與政務司司長陳國基會面情況，引述陳國基稱希望議員、官員積極呼籲市民在投票日投票。



另外，11月29日早上再舉行前廳交流會。以財政司副司長黃偉綸為首的三位出席官員均是解決劏房小組成員，相信會是交流會的主題。



李慧琼引述陳國基希望議員也參與呼籲市民在區選投票（立法會直播截圖）

李慧琼引述陳國基指，本次區議會選舉是完善制度、重塑區議會後第一次全港性大型選舉，希望議員、官員積極鼓勵市民投票，共同選出有志服務社區的人當選區議員，共同建設美好社區。李慧琼亦笑言，「咁大家一齊努力，好好推動投票喇！」

曾國衞（前排中）率領政制及內地事務局及選舉事務處同事拍片呼籲投票

曾國衞率政制局及選舉事務處人員呼籲投票

另外，主力負責今次區選的政制及內地事務局局長曾國衞，偕同常任秘書長傅小慧和胡健民副局長與多名局內及選舉事務處同事拍片，呼籲所有選民和公務員同事在區選投票日踴躍投票，選出愛國愛港，為地區做實事的區議員！

29日再舉行前廳交流會 料商劏房問題

此外，李慧琼稱，11月29日的早上9時至10時半再舉行前廳交流會。是次前廳交流會由財政司副司長黃偉綸帶領，勞工及福利局局長孫玉菡、房屋局局長何永賢等會出席會議。

由於三名官員均是政府解決劏房問題小組的成員，黃偉綸更擔任組長，相信劏房問題會是是次前廳交流會的重點。