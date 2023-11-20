政圈風聲｜運署未允會面　逾400的士擬周三11:00罷工泊新界停車場

17個的士團體周三（22日）非繁忙時間將會罷工抗議白牌車平台Uber，詳情稍後公布。消息說，的士團體拍板當日早上11時至下午2時罷工，稱希望首階段行動減少對乘客影響，以免「落藥太重」不利爭取成果，至今有大約400輛的士響應，大部分是新界的士，計劃在新界的露天停車場集體「晾車」。據悉，運輸署前天（18日）派代表到訪的士商會，業界趁機向署方爭取打擊白牌車，不過未有承諾安排會面。



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周三11:00-14:00罷工 強調非「搞對抗」

消息說，17個的士團體前天（18日）開會討論罷工時間，考慮到如果下午非繁忙時間才罷工，會影響的士交更，決定將罷工時間訂在當天上午11時至下午2時，稱希望減少對乘客的影響，擔心「落藥太重」令很多市民搭不到車，影響爭取成果，同時給空間政府處理，「我咃唔係搞對抗，而係對部分官員不滿」，如果訴求得不到回應再考慮第二階段行動。

至今約400輛的士擬參與罷工 新界露天停車場「晾車」

至於罷工地點，有待明天（21日）公布，據了解會在新界區的露天停車場「晾車」，至今有大約300輛新界的士，及大約100輛市區的士響應參與，如果不夠位置停泊，會視乎情況是否需要分批在不同地方停放的士。今次行動主要發起團體來自新界的士，其成員擁有及管理約1800輛的士，佔新界的士總數逾6成，有團體揚言「如果嫌車太少，試下囉，睇下幾多車先肯叫停（白牌車）」。

運輸署代表到訪的士商會 未有承諾安排會面

據了解，運輸署總運輸主任黃培中前天（18日）到訪香港的士商會，活動早於11月初已安排，並非因應罷工行動而相約見面，不過席間多個的士業界團體趁機向黃培中反映，要求修例打擊「黑的」及取締白牌車，以及探討如何增加的士司機收入，與會者透露黃需請示上級再決定，未有承諾罷工前與發起團體會面。

不過，有的士業界認為，2018年已經發起過的士慢駛遊行及罷駛，抗議白牌車平台Uber，5年後的今天仍然未有行動取締，即使安排會面亦擔心只是敷衍，如果會面通知安排太倉猝，亦傾向先辦一次罷工行動檢視效果。