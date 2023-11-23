施政報告辯論｜追女仔妙喻搶人搶企業　林健鋒：淨有誠意唔夠

立法會第二日進行《施政報告》致謝議案辯論，今日（23日）聚焦經濟發展，不少議員以追女仔、「皇帝女」也要十八般武藝才方能出嫁，比喻香港經濟現時面對的激烈競爭。其中身兼行會成員的經民聯議員林健鋒指「搶人才、搶企業」不單是口號，是有實實在在的賣點，吸引企業、人才落地香港的政策。



不過，他補充：「好似追女仔咁，淨係有誠意，係唔足夠㗎，一定要有實際行動，去展示你嘅魅力同過人之處。就好似我靚仔啫，都要畀人知道我有內涵先得㗎嘛！」，因此，他認為香港即使是國際都會，除要讓人看到繁榮一面，更要讓人看到宜居等等的樣貌。



林健鋒以追女仔妙論搶企業搶人才（資料圖片/林靄怡攝）

出租物業回報不高 包租婆唔馨香 促港府全面撤辣

身兼行會成員的林健鋒又建議政府樓市完全「撤辣」，他指近來接連有住宅地流標，影響市民入市信心，雖然有人擔心撤辣或會刺激樓價急升，但現正處於高息時段，「定期存款都有5厘嘅收益，買樓收租普遍得3厘嘅回報，做包租婆就愈嚟愈唔馨香」。

他續指，現時有不少父母以子女身份加按上一輩物業再助下一代置業，若樓市波動恐牽連兩代人，促請政府觀察樓市情況無波動後完全撤辣，「過去我哋擔心樓價高不可攀，但比起樓價高，更可怕嘅就係無成交，要令成交量上返去，無論樓價升幾多，市場都要活躍起嚟，經濟先至可以復元。」

黃俊碩指香港仍是「皇帝女」但競爭激烈（資料圖片/歐嘉樂攝）

黃俊碩：香港仍是「皇帝女」但要十八般武藝

民建聯會計界議員黃俊碩指，以往不少人認為香港是「皇帝女唔憂嫁」，他認為香港的發展前景優勢下，香港仍是「皇帝女」，但鑑於全球愈來愈多「皇帝女」競爭，直言「香港淨係靚係唔夠，更加要學富五車，十八般武藝，樣樣皆全，先至吸引到其他人嘅目光，否則皇帝女都好大機會嫁唔出。」

他期望政府更大膽地制定政策，如物業買賣印花稅政策上現時仍是「搔不到癢處」，促請政府收與其他經濟體的距離。

民建聯立法會議員鄭泳舜關注體育設施場地仍遠遠供不應求，期望局方加快興建設施的速度。他又期望政府可將體育結合旅遊發展，有更多空間予團體舉辦國際盛事，認為香港有能力舉辦有趣味的活動。

江玉歡指香港的優勢正式微。（資料圖片/鄭子峰攝）

江玉歡：香港優勢漸式微 如「潮水退去就知誰在裸泳」

選委界立法會議員江玉歡則指，香港是中國唯一實行普通法的城市，世界不少地方都對專業服務都有新的看法，特別是激發中小律師行的活力。香港過去旅遊業以零售業支撐，如今市場已改變，香港的優勢漸漸式微，如「潮水退去就知道誰在裸泳」。她認為政府應重新思考香港面對全球旅遊業的定位，其中香港海濱長廊作為旅遊業的核心資源，但遲遲未被釋放，建議政府發起國際競賽，讓著名的建築公司就海濱發展成景點提出建議。

鄧飛倡推內地師生來港考察為新旅遊模式

鄧飛建議政府推動研學旅遊，他指內地師生來港交流未成規模，強烈建議政府把交流考察納入香港作為新的旅遊模式，香港要重整各個不同的文化歷史景點包括抗日博物館等，在國家申請成為研學基地，透過指邀請內地的子母學校來港研學旅遊。

梁文廣：香港品牌借國潮風進入內地市場

「A4聯盟」立法會議員梁文廣說，國潮風在內地炙手可熱，香港有不少老字號品牌包括珠寶首飾等，港貨即國貨，香港應借潮流把品牌打入內地市場，協助市場設立良好的供應鏈。