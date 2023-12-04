區議會選舉｜阻工人投票影響中標　外判商稱遵從：慣咗郁吓都影響

區議會選舉周日舉行，消息說，當局促請政府外判商讓員工有充足時間投票，否則可能影響日後中標機會。香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻接受《香港01》訪問時說，外判工人舉手去投票便可以，「主管都唔會阻你」，亦有後備工人補上崗位，料不會影響服務質素。她認為當局比較緊張，笑言「習慣咗郁吓、少少嘢做唔到都影響投標」，稱外判商根本不會犯規，當局可以放心。



《香港01》取得食環署上星期三向政府外判商發的信件，稱政府一直不遺餘力宣傳推廣區選投票，要求外判公司必須讓投票日當天為政府服務上班的人員，有充足時間到所屬票站投票，如有違者會被記錄在案，亦可能影響日後中標機會。（香港01圖片）

發信促外判商讓員工投票 否則或影響日後中標

《香港01》取得食環署上星期三向政府外判商發的信件，稱政府一直不遺餘力宣傳推廣區選投票，要求外判公司必須讓投票日當天為政府服務上班的人員，有充足時間到所屬票站投票，如有違者會被記錄在案，亦可能影響日後中標機會。政府外判商亦要在12月10日投票日和前一天12月9日，透過通訊軟件及社交媒體提示下屬投票。

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻。（歐嘉樂攝）

影響投標或令人感威脅 業界稱外判商根本不會犯規

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻接受《香港01》訪問時說，向外判商了解過有關通知只屬提醒或者提供「免死金牌」，只要工人工作期間舉手去投票便可以，「主管都唔會阻你」，因外判商有後備「流動隊」可以頂上崗位，不會影響服務質素，亦相信不會出現不讓人投票的情況，「返工前放工後都投得，外判商唔當係一回事，因為根本唔會違法」。

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外判商承諾工人舉手去投票便可 惟工人或不想乘車折騰

她認為熱衷投票的工人都會上班前後主動去投票，不投票的工人亦不能勉強，因不少工人都是跨區上班，笑言「唔通搭車返去再搭返嚟兩個鐘咩，同主管講俾你去就得，但啲人唔會咁樣折騰自己，住得遠嘅工人可能寧願唔投」。她笑言外判商都習慣了「郁下就唔會俾你去投標，少少嘢做唔到都影響投標」，認為當局對投票比較緊張，影響日後中標可能令人感到有少少威脅，但外判商實在不會犯這些問題。

記錄離開崗位投票人員資料 訛稱投票會紀律處分

早前報道過當局向部門發信，要求必須讓投票當天上班並需要投票的人員，離開工作崗位到所屬投票站投票，提醒部門主管於投票前三天，訂定時間表彈性安排同事於當值時間內分批投票，投票日後將實際離開工作崗位的時間表交回作記錄，供內部檢查之用，如有人透過特別安排離開工作崗位，而非前往所屬投票站投票，會被紀律處分。信中列明，政府人員可以全數發還往返辦公室和所屬投票站的交通費用，包括的士費。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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