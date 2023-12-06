新興玩具蘿蔔刀在學校流行　議員憂有風險　政府：符合安全標準

教育界立法會議員朱國強指，近日一些有潛在危險的新興玩具，包括蘿蔔刀等在校流行，憂慮危及學生安全及會鼓吹暴力意識，他更在立法會會議上展示一把仿製蘿蔔刀，指這些恐怖玩具在網上輕易買到，關注當局如何規管輸入、販賣及管有有潛在危險的玩具，及如何加強執法、巡查、調查及宣傳等工作。



但商務及經濟發展局局長丘應樺指，海關在市面上試購樣本發現蘿蔔刀塑膠製造，𠝹刀形狀但無金屬片，安全測試結果符合安全標準。



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朱國強關注，蘿蔔刀等玩具揮動時可能構成危險，並可能導至宣揚暴力。

丘應樺指，政府留意到媒體關於有潛在危機產品的報道，海關收到有關蘿蔔刀的投訴，亦隨即作出跟進，在市面上試購樣本發現蘿蔔刀塑膠製造，𠝹刀形狀但無金屬片，安全測試結果符合安全標準。至於海關未有成功試購到的有潛在危險產品，相信不屬於玩具兒童產品，可能受消費品條例和其附屬條例監管。關於網購方面，他指世界各地的標準都不同，在境外玩具的安全性，一旦出現問題，難以追究責任，因此家長應小心選擇購買玩具的途徑。

丘應樺指，政府非常重視和確保玩具和兒童產品的安全，已就玩具進口和供應等制定條例，條例在列的標準均為國際標準，亦一直留意有關安全標準的更新和修訂。他續指海關在市面和網購平台上進行巡查，經過風險評估後，交給其他部門進行測試；另外海關會接獲投訴或相關部門轉介的投訴個案進行調查，因應事實和證據作適當的執法行動。

2021年至今年上月底間，海關共接獲67宗關於玩具或兒童產品的投訴，進行超過5200次巡查，88宗個案納入檢查，向12宗個案涉事人或公司提出檢控，被判處罰款，涉種類包括擠壓玩具等。

梁毓偉倡推出減壓玩具

身兼青年發展委員會副主席的立法會議員梁毓偉指，問題反映兒童有不同減壓需要，問到教育局會否主動推出玩具幫助兒童減壓。教育局副局長施俊輝指，每個同學都有自己的興趣和嗜好，都是合適的減壓方法，局方早前推動正向教育時亦有設計親子遊戲，包括桌上遊戲等幫助兒童減壓。