蘿蔔刀大熱更有衍生系列！危險不在玩具尖鈍　而是它的宣傳方式

從中國大陸抖音掀起「蘿蔔刀」旋風，塑膠刀玩具在小學生間流行，這股風潮近來也吹向台灣及香港。而台灣方面，近來在各縣市政府陸續公佈，與蘿蔔刀相關的管制規定。近期，就有網民分析，蘿蔔刀的爭議無關於它是否為鈍器，會不會造成肉體上的傷害，令家長們擔憂的，是充滿暴力色彩的廣告宣傳標語。



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台灣網民「佳嫻」11月1日在Facebook專頁發片表示，蘿蔔刀絕對不是一個普通的塑膠玩具而已，她說：「很多家長已經被孩子拿着蘿蔔刀捅了無數回」；佳嫻指出，賣家將此定義為「解壓玩具」，更有「看誰不爽刀他一下」宣傳標語。

佳嫻認為，這並非是小題大作，以過去的BB槍或塑膠劍為例，家長們總是要求孩子「不准對着人」，甚至在玩具包裝上也有警語，佳嫻說：「蘿蔔刀的價值導向是『看誰不爽就捅誰』，拿捅人的動作來解壓，這個就是充滿暴力色彩的惡意表達」。

蘿蔔刀衍生出的系列，已有金屬製及各式新造型設計：（按圖了解）

像佳嫻這樣的分析，此前在中國大陸的社群已經有不少類似內容出現，確實反映出部分家長的擔憂；但也引起一些蘿蔔刀喜好者反彈的聲音，關於玩具甚或是電子遊戲，引起孩童暴力傾向的討論也已行之有年。

其中，在抖音或是《今日頭條》，有不少擁護蘿蔔刀的文章或影片內容存在，有網民展示各種系列衍生玩具，可見許多已不成刀型的東西，像是「蘿蔔槍」、「蘿蔔斧」、「蘿蔔錘」等，還以反諷語氣來調侃過度擔憂的家長；甚有文章認為，刻意渲染蘿蔔刀危險，等同於在打壓民族的「尚武精神」。

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