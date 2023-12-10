區議會選舉｜防大黨「霸晒」議席　馮檢基主動為非民協候選人站台

撰文：文維廣
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今日（10日）是區議會選舉投票日，並無參選的前立法會議員、民協顧問馮檢基現身選區，為報稱無政治聯繫的葵涌西候選人朱江站台。據悉，馮檢基是主動到場站台支持。馮事後在社交平台發文解釋支持朱江的原因，其中一個原因為：「對手都是岀幾+人的大黨，唔好霸曬啦！」由於未能取得足夠「三會」提名，民協今次並無派人參選區議會。

除馮檢基之外，為朱江站台的還有多名現任議員包括田北辰、洪雯、邱達根等。而朱江同區的對手還包括工聯會的陳安妮和民建聯的黃俊揚。

朱江在社交平台發文並上載兩張多名議員撐場的照片指，今屆區議會換屆選舉，已來到完善香港選舉制度的「最後一公里」。面對這次選舉，你我同行，至關重要：「如果你唔想喺嚟緊四年服務你嘅區議員只係識得派蛇齋餅粽，不做實事，只靠政黨得個講，令地區發展停滯不前。希望您把握機會，千祈唔好覺得有手上嘅一票可有可無。」

馮檢基發文講撐場3大原因

而馮檢基則在社交平台發文稱，他和田北辰和我支持朱江，而他支持對方是有三個原因，分別是極少有的媒體人獨立參選、「其對手都是岀幾＋人的大黨，唔好霸曬啦！」及其政綱踏實、落地，是區民所需。

民協由於未能獲取足夠「三會」提名，未有派員參與區議會選舉。但今早9時許偕妻子，到元朗錦上路票站投票，並呼籲市民珍惜投票機會。

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