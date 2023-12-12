區議會選舉｜地委會界別失利　吳秋北提醒政府：勿讓大黨壟斷議席

區議會選舉落幕，工聯會透過選舉取得27個議席，加上政府的16個委任議席，在新一屆區議會有43席。會長吳秋北今日（12日）表示選舉打得慘烈，「贏得漂亮、輸得悲壯」，又認為工聯會在地區委員會界別失利是基於「結構性薄弱」，激動地拍枱反問：「係我哋選舉工程嘅問題啊，定係我哋社會影響力唔夠？」另外，吳秋北多次提醒政府、三會委員勿讓大黨壟斷議席：「某大黨有壟斷性，如果太過集中有失於五光十色。」



另外，吳秋北在早前的誓師大會上揚言要為2019年區選雪恥，他今日表示是次區選是全香港一同雪恥，「19年『黑暴』、『顏色革命』基本上就係篡奪咗我哋區議會大部分嘅議席！」



工聯會在地區直選，派出25名候選人，有18人當選，地區委員會界別方面，21人參選，9人當選，透過選舉取得27席；又獲政府委16個議席，合共43個議席。另一建制派政黨民建聯單是透過選舉已取得109席，其中由地區三會互選的議席有68個，加上有38個委任議席，總計有147個區議會議席。

吳秋北承認，工聯會在是次選舉中經歷激烈的競爭，但仍打了一場漂亮選戰，雖然地委會界別稍有失勢，派出20人參選僅9人當選，但他說「贏得漂亮、輸得悲壯」。對於地委會界別失利，吳秋北認為這是因為「結構性薄弱」，承諾將加強相關方面的工作力度，重申工聯會以工會結合地區為服務特色，希望可以得到政府認同、認可。

他又說：「我相信三會嘅成員都係愛國愛港、為市民服務嘅呢條心嘅，但無奈大家都知道，選舉就係選舉選舉就係要揀一個人，所以我要檢視一下點解佢哋揀唔到我哋，係我哋選舉工程嘅問題啊，定係我哋社會影響力唔夠，定係我哋平時做得唔足呢，我哋檢視返我哋自己。」

吳秋北於於上月舉行的誓師大會上，曾表示工聯會將於今次區選雪恥，被問到成績是否足以擺脫屈辱時，他表示是次區選是全香港一同雪恥，「19年『黑暴』、『顏色革命』基本上就係篡奪咗我哋區議會大部分嘅議席，而且係利用區議會去搞破壞、癱瘓政府、奪權，喺一個正常嘅建制架構底下去搞呢樣嘢係奇恥大辱，所以我哋係一齊去雪呢個恥」。

政府今午公布委任名單，工聯會共有16人獲委任，包括東區候任區議員梁力。他表示自己為工聯會地區主任，為社區服務多年，曾在觀塘、黃大仙工作，2019年曾首次參選九龍觀塘區區議會選舉。