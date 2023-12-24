夏寶龍講話｜治理架構完成重建要做實事　洪雯：政府要有頂層設計

港澳辦主任夏寶龍22日在北京發表重要講話，惟港府、政團都較側重區議會的內容，而非更重要的破除利益固化藩籬、解決深層次矛盾。對此，過去一直做政策研究的選委員立法會議員洪雯認為，只是區議會選舉剛結束，標誌治理改革完成，故部分人會較為關注。



她指，隨著治理架構重建基本完成，中央目前關注的是能否治理好香港。對於解決深層次矛盾，她認為以前政府的積極不干預令本港經濟基礎狹窄，如今香港需要願景、頂層設計、推動市場，而並非僅僅回應市場需求。



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洪雯認為，推動經濟發展的着眼點應該是培養中產，指單單大量興建公屋無助解決問題，政府要主動推動市場發展，讓青年在社會流動中受益。（資料圖片）

政府應提出願景及推動市場 非僅僅回應市場需求

夏寶龍在演辭中「點名」本港各階層為新形勢下均肩負不同程度的責任，洪雯認為是給予愛國者一個指導方向，今時今日要解決深層次矛盾，立法會要敦促、協助、監督政府落實工作，當然政府仍要承擔主體責任。她又認為以前政府的積極不干預令經濟基礎狹窄、創科未能推進、製造業空心化，如今香港需要願景、頂層設計、推動市場，而並非僅僅回應市場需求；同時要給予年輕人機會，讓他們融入、受益，要見到希望，以及讓青年成為愛國者。

稱興建大量公屋無助解決問題 形容是陷阱

洪雯說政府要解決深層次矛盾，舉例指港府經常指出要解決劏房問題，惟她認為政府思維不正確，強調並非建造更多公屋單位就等同於解決劏房問題，其實劏房戶最大的組別是夾心階層，特別是不想「躺平」的年輕人難以在社會流動，沒有資格輪候公屋之餘，亦未能負擔私樓昂貴租金，所以在市區租住接近工作地點的劏房。

洪雯直言：「年輕人話社會不公義係有道理，有人更加話住公屋係人生贏家！」她續稱，政府治理思維需要改變，香港公屋比例已經全球最高，興建更多公屋不能解決房屋問題，只是一個「陷阱」，社會缺乏的是房屋階梯，興建公屋無助年輕人向上流動，現時要讓年輕人看到希望。

她又指，以往社會政治對立，或需要「嗌口號」，如今政治格局要做實事、要人才治理香港、要消除市民對政治牴觸情緒、要增強愛國者信心，讓愛國愛港轉化為實際表現。她認為要擴大與不同階層聯繫，以往要團結建制，如今要擴大愛國力量，讓更多人加入愛國陣營。

洪雯認為立法會議員應廣泛接觸社會各階層，將市民意見變成理性政策建議，繼而推動政策。（資料圖片/黃浩謙攝）

議員要廣泛接觸市民 將意見變政策建議

她又稱，國際金融中心地位原先離地、與本地沒有關係，因為香港只是資本流通平台，企業不扎根，不過她在立法會推動後，政府成立香港投資管理有限公司，由此證明只要做充足的準備工夫，整套邏輯讓政府明白，政府就會接納。她強調，立法會議員要廣泛接觸社會各階層，將市民意見變成理性政策建議，繼而推動政策，又表示立法會是政府管治團隊的一部份，如投票通過議案，「出事」就應集體負責。

至於夏寶龍提出，個人、團體的利益，在香港整體利益面前只是小利益，洪雯稱，立法會特別是選委界議員，應該超越地區、功能界別，在全港利益角度觀察，表示有團體不停講扶持基層、派錢，惟「單靠派福利創造唔到中產」，長遠而言亦不能以派錢等簡單措施，就能讓市民成功向上流動。