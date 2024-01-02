內地客滯留｜議員促設交通預案及預警機制　呼籲增24小時通關口岸

除夕煙花匯演結束後，大批內地客北上回深圳，交通及關口不勝負荷，旅客在街上滯留，並在內地社交平台表示不滿，本港官員今日（2日）公布改善措施。



旅遊界立法會議員姚柏良認為，今次旅客在街上長時間滯留並不理想，認為政府下次舉辦大型盛事時要有跨境交通配套預案，並要有恆常預警機制應對突發情況。民建聯新界北立法會議員劉國勳則建議，農曆新年先延長個連接鐵路關口，即羅湖和落馬洲的通關時間，務求短時間大規模疏導人潮。



姚柏良認為，政府在跨部門協作時應有恆常的預警機制。（資料圖片）

姚柏良接受電台訪問時指，短時間內千多架車湧到口岸並不理想，認為政府在跨部門協作時應有恆常的預警機制，與深圳政府亦要有恆常溝通，以應對突發情況。今次政府提出多項措施，姚柏良表示認同，認為下次舉辦大型盛事時，跨境交通配套要有預案，並要與業界緊密溝通。

姚柏良、劉國勳倡增加24小時關口

當晚有在現場倒數的姚柏良說，他倒數完去了食宵夜，晚上兩時多才回到家，若以此來看，這時段的恆常交通運輸難以負責如此大的人流，關口壓力非常之大，建議東鐵線配合除夕倒數活動而延長服務兩小時，以解決關口擠塞的問題，亦希望可以加開24小時通關的口岸。

劉國勳認為政府提出的都是具針對性的改善措施，期望政府加快與內地商討，增加更多24小時通關的口岸。他指港鐵在特別日子能延長服務甚至提供通宵服務，相信在事先通知下，檢查和保養可以有特別安排。

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長遠而言，劉國勳認為要增加更多24小時通關的關口，而已經24小時貨物通關的深圳灣口岸最有條件先行一步。至於較多旅客使用的香園圍口岸，劉國勳建議可分階段實施24小時通關。

劉國勳提到，發改委《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》提及增加更多24小時通關口岸，指澳門已有港珠澳大橋、橫琴和青茂口岸24小時通關，期望香港可加快腳步。

劉國勳期望增設更多24小時關口，以短時間大規模疏散人流。（資料圖片/林靄怡攝）

內地客不留宿 姚柏良強調要宣傳物有所值

至於這班內地客沒有在香港住酒店，反映除夕煙花匯演未能吸引這班客留港消費，姚柏良表示，香港在全面通關後10個月可吸引到3,400萬入境旅遊，顯示香港仍然有吸引力，至於內地客稱香港住宿、消費較貴，他說香港各項成本都高，但「有好多唔同嘅客人」，最重要要做到物有所值，讓旅客覺得「貴得嚟有咁嘅價值」，強調要讓旅客知道香港的賣點。