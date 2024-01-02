內地客滯留｜官員「拆彈」集中談成因、展望　欠旅客一個道歉？

除夕夜大批內地旅客滯留香港，更公開在內地社交平台控訴不滿。政務司司長陳國基連同4名局長事隔一日見記者「拆彈」，發言集中展望將來加強統籌和部署，確保不會重演，惟內地旅客的問責焦點，未有正面回應，包括事前有否預計滯留、會否道歉等，官員形容情況「特殊」，會「經一事長一智」。



香港新方向立法會議員張欣宇認同今次事件難以預料，惟結果是「衰咗」，認為特區政府應向受影響旅客道歉，汲取教訓下次改善。民建聯油尖旺南區議員葉傲冬認為，今次做法不理想，特區政府應該汲取經驗，做好預案。



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內地客滯留 批評香港安排差

維港跨年倒數及除夕煙花匯演後，大批內地旅客計劃經唯一24小時通關的落馬洲口岸返內地，惟口岸附近嚴重擠塞，跨境巴士未能及時「回車」載客，再加上其他口岸凌晨已關閉，大批旅客滯留香港，鼓譟批評香港安排差，由太子的跨境巴士站、到皇崗口岸、以至上水港鐵站，都一度有排隊人潮未能疏導。

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官員見記者集中談事件成因、展望將來

事隔一天，政府高層官員今天（2日）下午聯同旅發局及運輸業界開會，之後見記者半小時「拆彈」，出席的包括兩名聲線抱恙的司局長——政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強，以及除夕結束休假的運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄。官員開場發言集中談及事件成因，源於當晚經落馬洲返內地的旅客是平日周末的5倍，關口塞車致旅客滯留，同時展望將來延長鐵路口岸開放時間、商討增加24小時通關口岸，改善跨境巴士流轉。

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內地旅客焦點關注問責

不過，內地旅客過去一天在小紅書等社交平台的焦點，集中問責式批評香港：「香港運輸力量顯著安排不足」、「明知道我們會來，為甚麼不24小時通關？」、「香港協調力真的很差？」、「這種情況難道不是港府的錯嗎？去年已經是這樣」。

被問會否致歉、後知後覺？官員沒正面回應

半小時會見傳媒的環節，4名記者於後半部分的15分鐘提問時間，針對內地旅客的關注發問，其中，有記者問到「有冇估計過其實會出現呢個情況（滯留）呢？」、「Will the government publicly apologize for the inconvenience caused to those affected tourist?（政府會否就對旅客的不便公開致歉？）」、「除夕夜呢件事發生咗之後先去探討會唔會延長口岸時間，係咪有啲太後知後覺呢？」，官員均未有正面回應，表示跨境交通已「double咗」、「今次情況比較特殊跨年去到12點」、「我哋都係經一事長一智嘅，睇到旅客出入境模式都有改變」。

立法會議員張欣宇。（廖雁雄攝）

內地客滯留難預料 張欣宇：結果係衰咗 應講聲對唔住

香港新方向立法會議員張欣宇向《香港01》表示，今次事件「大家都預計唔到」，舉例若旅客早已預計到很多人過關，就不會選擇那個時間返內地，而當天部門精力在於人潮管理，惟最終大批內地客滯留，結果而言「係衰咗」，特區政府主管部門都要負責，「向當時受影響嘅人講聲對唔住，對唔住都係應該」，汲取教訓，下次做好。

2024年1月2日，油尖旺區議會舉行首次會議。圖為葉傲冬。（黃浩謙攝）

葉傲冬：做法不理想 應汲取經驗

新任民建聯油尖旺南區議員葉傲冬接受《香港01》時說，大量旅客滯留當晚新任區議員未上任，就相關情況沒有溝通，不過往時就算在任都不會討論，他認為特區政府應該汲取經驗，雖則今次做法不理想，但特區並非故意製造混亂，而大時大節的晚上都要思考情況如何處理。他強調每個政策局都要做好預案，旅客消費模式已經不同，建議考慮向旅客提供住宿優惠，令旅客留多一晚，在港多消費。