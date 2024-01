內地客滯留｜官員「拆彈」集中談成因、展望　欠旅客一個道歉？

除夕夜大批內地旅客滯留香港,更公開在內地社交平台控訴不滿。政務司司長陳國基連同4名局長事隔一日見記者「拆彈」,發言集中展望將來加強統籌和部署,確保不會重演,惟內地旅客的問責焦點,未有正面回應,包括事前有否預計滯留、會否道歉等,官員形容情況「特殊」,會「經一事長一智」。



香港新方向立法會議員張欣宇認同今次事件難以預料,惟結果是「衰咗」,認為特區政府應向受影響旅客道歉,汲取教訓下次改善。民建聯油尖旺南區議員葉傲冬認為,今次做法不理想,特區政府應該汲取經驗,做好預案。



內地客滯留 批評香港安排差

維港跨年倒數及除夕煙花匯演後,大批內地旅客計劃經唯一24小時通關的落馬洲口岸返內地,惟口岸附近嚴重擠塞,跨境巴士未能及時「回車」載客,再加上其他口岸凌晨已關閉,大批旅客滯留香港,鼓譟批評香港安排差,由太子的跨境巴士站、到皇崗口岸、以至上水港鐵站,都一度有排隊人潮未能疏導。

官員見記者集中談事件成因、展望將來

事隔一天,政府高層官員今天(2日)下午聯同旅發局及運輸業界開會,之後見記者半小時「拆彈」,出席的包括兩名聲線抱恙的司局長——政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強,以及除夕結束休假的運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄。官員開場發言集中談及事件成因,源於當晚經落馬洲返內地的旅客是平日周末的5倍,關口塞車致旅客滯留,同時展望將來延長鐵路口岸開放時間、商討增加24小時通關口岸,改善跨境巴士流轉。

內地旅客焦點關注問責

不過,內地旅客過去一天在小紅書等社交平台的焦點,集中問責式批評香港:「香港運輸力量顯著安排不足」、「明知道我們會來,為甚麼不24小時通關?」、「香港協調力真的很差?」、「這種情況難道不是港府的錯嗎?去年已經是這樣」。

被問會否致歉、後知後覺?官員沒正面回應

半小時會見傳媒的環節,4名記者於後半部分的15分鐘提問時間,針對內地旅客的關注發問,其中,有記者問到「有冇估計過其實會出現呢個情況(滯留)呢?」、「Will the government publicly apologize for the inconvenience caused to those affected tourist?(政府會否就對旅客的不便公開致歉?)」、「除夕夜呢件事發生咗之後先去探討會唔會延長口岸時間,係咪有啲太後知後覺呢?」,官員均未有正面回應,表示跨境交通已「double咗」、「今次情況比較特殊跨年去到12點」、「我哋都係經一事長一智嘅,睇到旅客出入境模式都有改變」。

立法會議員張欣宇。(廖雁雄攝)

內地客滯留難預料 張欣宇:結果係衰咗 應講聲對唔住

香港新方向立法會議員張欣宇向《香港01》表示,今次事件「大家都預計唔到」,舉例若旅客早已預計到很多人過關,就不會選擇那個時間返內地,而當天部門精力在於人潮管理,惟最終大批內地客滯留,結果而言「係衰咗」,特區政府主管部門都要負責,「向當時受影響嘅人講聲對唔住,對唔住都係應該」,汲取教訓,下次做好。

2024年1月2日,油尖旺區議會舉行首次會議。圖為葉傲冬。(黃浩謙攝)

葉傲冬:做法不理想 應汲取經驗

新任民建聯油尖旺南區議員葉傲冬接受《香港01》時說,大量旅客滯留當晚新任區議員未上任,就相關情況沒有溝通,不過往時就算在任都不會討論,他認為特區政府應該汲取經驗,雖則今次做法不理想,但特區並非故意製造混亂,而大時大節的晚上都要思考情況如何處理。他強調每個政策局都要做好預案,旅客消費模式已經不同,建議考慮向旅客提供住宿優惠,令旅客留多一晚,在港多消費。