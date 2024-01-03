內地客滯留｜不過夜旅客有85%是內地人　江玉歡：早應預計得到

除夕夜大批不打算過夜的內地旅客滯留香港，交通及關口不勝負荷，引起旅客不滿，官員解話時未有正面回應是否曾否預計會出現滯留。選委界立法會議員江玉歡說，單計去年11月不過夜的訪港旅客當中，內地旅客佔8成半，認為內地旅客不過夜似乎是常態，並不是今次放煙花才出現，應該預計得到。



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江玉歡︰出身基層故關注社褔(盧翊銘攝)

不過夜訪客中85%是內地人 江玉歡：應該預計得到

江玉歡在社交網站Facebook撰文說，根據去年11月的訪港旅客數字，320多萬名旅客當中，過夜與不過夜各佔一半，而在160多萬不過夜的訪客中，8成半是內地旅客，「內地旅客不過夜似乎是常態，並不是今次放煙花才出現。我們應該預計得到。」

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要檢討是怎樣「留住您吧」 而非怎樣「最快送您歸家」

她認為，訪客來港數小時，最多能打卡，吃一餐半餐飯，再買手信，如果落重藥辦盛事、辦活動，最後也不能令訪客留多一晚，最要檢討的是怎樣「留住您吧」，而非怎樣「最快送您歸家」。她稱留住訪客必須要動動腦筋，例如住宿優惠、將活動舖排在兩、三天，提供旅客消費券限於兩至三天內使用等。

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倡特首政策組詳細思考如何留人

江玉歡又說，看到一篇外國研究文章，談及訪客與旅客的分別，訪客（visitor）一般指不過夜的旅客，而旅客（tourist）指會在當地作觀光及住宿的客人。她認為，訪客不過夜是一個現象，如果不探討，有可能訪客最終會多過旅客，反問這是否香港樂見呢？香港在面積上大澳門很多，應該更容易留著訪客，希望政府先掌握更多不過夜訪客的資料和原因，做多點認真的研究分析，包括特首政策組應該詳細思考如何留人，而不是思考如何更快送他們走，「再坐一會總比含著淚說goodbye（再見）好」。

昨晚看到一篇外國研究文章，談及訪客與旅客的分別及訪客不過夜的原因。訪客（visitor）一般指不過夜的旅客，而旅客（tourist）指會在當地作觀光及住宿的客人。外國有很多研究訪客不過夜原因的評論文章，當中提及的因素可謂多樣，包括訪客探訪該地的次數、年齡、有否與其他家人同行、原居地和到訪地的距離、到訪欣賞及參觀節慶的種類等。

最後多謝一位朋友漏夜將佢嘅想法與我分享。