內地客滯留｜新民黨何敬康倡折扣券　冀形成旅客留港消費良性循環

除夕煙花倒數完結後，大批內地客湧到深圳，引爆內地客「特種兵」旅遊方式令香港零售、酒店、飲食業界無法受惠的話題。《香港01》早前引述消息人士報道，特首李家超曾向中央提議放寬自由行，但有意見認為不改變「特種兵」旅遊方式，無法扭轉香港旅遊業的困境。



《香港01》獲悉，新民黨立法會議員何敬康向財政司司長陳茂波提出，推動「訪港旅客消費折扣券」計劃，刺激旅客留港住宿及在港消費。



何敬康提出「訪港旅客消費折扣券」，吸引訪港客留港住宿、消費。（資料圖片/黃浩謙攝）

憑消費單據兌換住宿折扣券 預付住宿費購物飲食有折

何敬康提出，遊客可憑在港零售消費、食肆用餐等的有效單據，可兌換當中消費額10至15%面值的酒店住宿折扣券，讓遊客可在入住香港的酒店時使用，折扣金額以累進方式計算，舉例若以1,000元為門檻，當遊客消費滿1,000元，即可兌換100元折扣券。為了刺激大額消費，若旅客消費滿3,000元或以上，可兌換15%面值即450元的折扣券。

不少人來港前已經支付了酒店費用，何敬康表示，可讓旅客以已付款的酒店費用單據按比例兌換消費券，在本港零售店舖、食肆使用。

仿傚時裝集團單據折扣做法 形成消費循環

他解釋指，該建議是「雙向」可用的消費券，預付住宿費可用於零售、食肆，零售食肆的消費折扣券可在入住酒店時使用，做法類似早年某大型多品牌時裝集團，憑旗下店舖消費單據，可以在其他旗下品牌店舖享有折扣優惠，形成消費循環。

至於單一單據滿指定金額，還是可以繫計多張單據使用，他認為可以累計使用，以總額計算，讓更多小商店受惠。

何敬康介紹，「訪港旅客消費折扣券」計劃類似某大型多品牌時裝集團的做法，憑單據在旗下其他店舖消費有折，形成消費循環。（資料圖片/歐嘉樂攝）

可拓展大灣區 如持澳門演唱會門票在港住宿有折

何敬康期望以此重建內地客留港住宿和消費的習慣，並進一步拓展至大灣區活動，例如到澳門看演唱會的門票亦可以受惠，讓這些旅遊在其他城市遊玩後亦來會過夜旅遊。他期望政府盡快研究，並在農曆新年假期落實，以吸引更多過夜消費客。