新生嬰獎勵金收逾4千申請　卓永興：望立會周五通過撥款下月發放

政務司副司長卓永興表示，自去年十月《施政報告》宣布2萬元新生嬰兒獎勵金措施以來，直至本月8日，共接獲4682宗合資格申請。本周五立法會財委會將討論有關撥款申請，如順利獲得撥款，可望於2月下旬發放獎勵金。他希望在新生嬰兒獎勵金及龍年效應雙支持下，香港在新一年能迎來更多小生命。



立法會財委員會本周五審議政府提出，撥款22億8600萬，以推行《施政報告》公布的新生嬰兒獎勵金計劃，計劃為期3年。受惠嬰兒必須在2023年10月25日即《施政報告》公布計劃當天至2026年10月24日期間在香港出生，及在遞交申請時，父母其中一方必須是香港永久性居民。

卓永興在社交專頁示，他今日（10日）早上到瑪麗醫院與兩位年輕的準媽媽傾談，有孕婦表示會用2萬元獎勵金添置嬰兒用品，亦有準媽媽認為新措施是獎勵，會將獎勵金用於購買輔助餵哺母乳的用品。

卓永興指出，香港的生育水平於過去30年呈持續跌勢，去年更跌至0.8，是全球最低的水平，響起人口萎縮的警號，問題迫在眉睫，《施政報告》提出發放2萬元的新生嬰兒獎勵金，另加其他的房屋以及稅務誘因，希望引導整個社會正視本地出生率長期低迷的問題。