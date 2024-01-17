內地客滯留｜楊潤雄：酒店房逾10萬間　過夜與否屬旅客個人選擇

大除夕不少內地旅客因交通和口岸關閉而通宵滯留在港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（17日）在立法會大會上表示，本港酒店及賓館房間數量逾10萬間，較疫情前增加8%，過夜旅客人次佔50%，超越疫情前。他稱，留不留港屬個人選擇，會考慮為留港過夜旅客提供優惠，惟認為隨兩地交通便利，香港旅客到內地消費都可能不過夜。



楊潤雄：兩地旅客或因交通便利而不過夜

楊潤雄表示，本港酒店及賓館房間逾10萬間，較2018年12月增加8%；房租方面，去年11月酒店平均要1500元，與2018年相若，當局會繼續適時與內地部委溝通，提供更便利靈活的訪港措施。

新民黨立法會議員何敬康詢問政府會否推出措施吸引旅客延長逗留時間，例如派發消費折扣券等。楊潤雄稱，過夜旅客較疫情前多，不過內地社交平台「小紅書」網民對房價看法不一，留不留港屬個人選擇。他表示隨香港與內地交流緊密，香港旅客到內地都可能不過夜，或飯後、消費完就回港，同時深圳、廣州旅客來港都可能因交通方便而不過夜。

過夜優惠要與商界討論 長遠不能單靠政府補貼

楊潤雄續稱，要加強兩地溝通，當然經濟角度更加歡迎過夜旅客，政府推出大型活動都希望能夠吸引旅客多留兩天，唯獨過夜優惠要與商界討論，因長遠不能單靠政府提供補貼。

體育演藝文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，不少城市如巴黎、倫敦、東京均設文化通行證予旅客購買，就遊覽文化景點、購物有折扣優惠，認為香港可以仿效，將西九文化區、山頂纜車等景點納入其中。（立法會直播截圖）

霍啟剛倡推出香港版文化景點通行證

體育演藝文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，不少城市如巴黎、倫敦、東京均設文化通行證予旅客購買，就遊覽文化景點、購物有折扣優惠，認為香港可以仿效，將西九文化區、山頂纜車等景點納入其中。楊潤雄表示，香港有不同景點，旅客有不同取向，但可以考慮與業界推出優惠。