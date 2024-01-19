垃圾徵費｜政府押後4個月　政黨指市民意見多促加強宣傳

環境及生態局局長謝展寰今午（19日）宣佈，將於推遲垃圾徵費生效日期至8月1日，期間政府部門會先行先試。行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，垃圾徵費執行困難較政府設計時大得多，稱早前邀請局方為區議員解釋政策，都遭到局方推搪。



工聯會立法會議員郭偉强表示，本次再度延期需要修改附屬法例，並已向局方查詢，就算推遲法例實施日期，適應期依然是6個月。



葉劉：政府需向區議員解釋 稱對政黨態度「大細超」

葉劉淑儀表示，歡迎措施押後實施日期，稱政府要做好解說工作，包括為區議員做好解說，表示區議員在最前線，希望政府不要「大細超」，「幫某啲政黨做宣傳解說，某啲黨就唔幫」。她舉例指，有請局方向新民黨區議員進行解說，惟局方遲遲未能回覆，並指「（局方）向傳媒、市民解釋，唔好整到社會都係嬲嘅！」

垃圾袋收費表。（資料圖片）

工聯會：政府順應民意 不是鐵板一塊

對於政府押後實施日期，工聯會表示歡迎，郭偉强表示押後說明大眾對垃圾徵費意見多，稱要有經濟誘因讓市民源頭分類垃圾，香港的人均垃圾拋棄與韓國、台灣等地仍有差距。同屬工聯會的立法會議員陳穎欣稱，本次政府順應民意，不是鐵板一塊，望政府先行先試可減少實際推行時的「陣痛」。

民建聯：押後是負責任 未研究官員是否要問責

民建聯對押後表示支持，立法會議員葛珮帆稱，很多市民對收費模式等都有疑問，押後是負責任的表現，希望政府做好宣傳工作，讓信息入屋。同屬民建聯的立法會議員梁熙稱，政府做法務實，建議用易通行的服務資訊站進行宣傳，協助市民安裝「綠綠賞」，又稱屋苑管理處申請電子回收箱的資助。

對於是否要官員問責？葛表示其實不應研究問責，而是要考慮如何執行，稱政黨一直配合政府宣傳，從來沒有低估執行難度。

陳月明：鄉郊推廣困難 宣傳配套不足

至於鄉郊的推廣困難方面，選委會界立法會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明表示，個別鄉事會一直未有收到政府就垃圾徵費方面的訊息，令到不少村代表擔憂推展情況，以鄉村的落葉為例，垃圾徵費後，自然散落的樹枝和落葉是否可以豁免徵費，還是要村民購入指定膠袋處理都未知道。她又稱，不少鄉郊地區一直存有垃圾黑點，已多次向局方建議加快鄉郊智慧燈柱建設監察環境配合執法，認為政府需積極改善。

▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



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陳沛良失望但理解：解說未夠清晰

選委界立法會議員陳沛良對押後表示失望，但理解政府的決定，直言官員解說政策時未夠清晰，市民仍感混亂、無所適從，建議政府汲取經驗、利用押後4個月實施的時間，就垃圾收費的執行細節，全力解說，釐清疑問及釋除市民顧慮。

勞聯：應為物業管理公司做好詳細說明

勞聯主席、立法會議員林振昇及勞聯秘書長、立法會議員周小松認為，目前社會普遍對垃圾徵費的執行細節和操作仍有不少疑問，建議當局把握好延期的時間，與區議員、關愛隊和地區組織加強協作，並為業主組織、物管公司提供更具體的執行建議和良好作業範例，詳細說明包括「三無大廈」、單幢式住宅、不同規模屋苑在處理違規垃圾建議採用的方案，甚至可考慮派員到各住宅樓宇和屋苑實地視察，協助物管公司或業主組織找尋出最合適的垃圾徵費實務方案。

「A4聯盟」促打擊假膠袋 豁免安老院舍垃圾徵費

「A4聯盟」立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚指，垃圾徵費模式複雜，海外經驗亦反映執行難度高，政府有責任加強宣傳力度，回應公眾期望。至於目前各界對計劃及收費安排等操作存有意見和疑慮，他們指匆忙實施計劃可能會削弱垃圾徵費的成效，亦無助培養市民減少製造垃圾的意識。此外，他們認為市民上或會出現假膠袋，建議政府加強執法，打擊不法份子，例如不定期巡查出售指定膠袋的店舖，打擊市面上的偽冒膠袋，以防不法份子出售假膠袋謀取暴利；需積極正視安老業界訴求，考慮為安老院舍提供資助，甚至是豁免垃圾徵費。