23條立法｜區議員解說會問如何合作反駁謠言？鄧炳強：只需通知

保安局局長鄧炳強今日（5日）在政府總部向區議員、關愛隊及三會成員，講解基本法23條立法諮詢文件。有區議員詢問鄧炳強如果發現民間有不實消息流出，如何與「應變反駁隊」合作反駁，引述鄧炳強稱區議員只需及時通知保安局。



鄧炳強向區議員解說23條立法

《基本法》第23條立法諮詢期本月28日結束，政府今日（5日）舉行立法解說會，邀請新界區議員、關愛隊成員、三會委員等人，到政府總部聽取鄧炳強解說23條立法詳情，包括擬新增的境外干預罪、研究延長羈留期等。

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有區議員引述街坊促盡快立法：天一半地一半

有份出席解說會的南區區議員梁進、屯門區議員陳浩庭、荃灣區議員張文嘉、及離島區議員劉展鵬會後見傳媒。梁進指，23條立法僅針對意圖危害國家的人士，他引述居民形容：「而家都有《港區國安法》啦，唔立埋23條咪天一半地一半！」陳浩庭亦分享指，當區居民對23條立法感到正面，相信立法有正面影響，可令市民安心，過安穩、安居樂業的生活。張文嘉承諾，未來會運用智慧、經驗，因應各區區情解答市民對23條立法的疑問。

區議員如何與「應變反駁隊」合作？鄧炳強：及時通知保安局

劉展鵬認為局方解說清晰，相信有助將來解答市民問題，他又分享自己在會上詢問鄧炳強，倘發現民間有不實消息流出，區議員可如何與「應變反駁隊」合作，或該如何反駁，劉展鵬引述鄧炳強稱區議員只需及時通知保安局。