23條立法｜林定國：一般學術研究不違法　條例非針對個別行業

政府正就《基本法》23條作公眾諮詢。律政司司長林定國今日（6日）出席電台節目稱，就國家秘密定義，英美等國家更加沒有清晰界定，港府亦難窮盡界定。



被問及學術研究是否需要拿捏有否違反國安，林定國強調港府尊重、珍惜言論自由，稱立法不是針對、適用於個別行業，而是任何行業都是同一罰則，而一般研究好難想象會跌入國安範疇，但要記得不能違反《基本法》1條及12條，現行法律已經表明不能鼓吹港獨。



基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

鄧炳強：非法披露 場景千萬個 須涉多個元素作決定

保安局局長鄧炳強在同一節目中提及，現時坊間最多人關注國家秘密定義以及境外干預罪。被問及國家秘密定義或否太闊，牽涉重大社會發展，例如金管局內部研究聯繫匯率安全性的文件很衝擊，被外判公司清潔員工在洗手間檢獲會否觸犯法律，如何令大眾放下憂慮。

鄧炳強回應指，場景千萬個，是否沒有合法權限披露，好難一言以蔽之。但他重申，違反需要多個元素，即沒有合法權限披露、相當可能危害國安的牽涉特區決策、外交秘密等，以及有意圖行事。

主持進一步問及，法例下商業機構如何拿捏，例如銀行研究經濟、航空公司研究會否涉及國家秘密，甚至記者撰寫引述會否觸犯條例。鄧炳強指，自己專業分析不會牽涉、不會違反法例。但如果有文件寫明政府內部機密，市民都應有合理期望不應披露。

保安局局長鄧炳強。（盧翊銘攝/資料圖片）

學術研究非危害國安

此外，例如就圖書館擺放台灣前領導人陳水扁傳，圖書館管理員會否牽涉鼓吹台獨而墮入法網？大學學者研究台灣民進黨歷史，又如何拿捏？鄧炳強稱，意圖很重要，會以行為舉止、前後發生事情等證據考慮，僅僅學術研究並非危害國安。林定國稱，要視乎是研究或是有思想傳播，市民不能違反《基本法》1條及12條，而台灣是中國的一部分。

對於國家、政策意見，網上留言會否觸犯法例？林定國表示，沒有限制大家發表意見，但現行法律已經表明不能鼓吹香港獨立言論，其他方式表達意見都自由。

律政司司長林定國。（盧翊銘攝/資料圖片）

公眾利益作披露國家秘密的辯護理由是「例外的例外」

對於披露國家秘密可否以公眾利益作辯護理由。林定國表示，本身都有爭議性，例如英美沒有條例豁免，斯洛登仍被通緝。不過，他表示所謂豁免都需要是有緊急、重要性，影響社會安危，例如「唔講唔得、沒有其他方法」，唯獨披露要謹慎，任何人認為需要披露都要三思，皆因就算有豁免，門檻都會很高，強調大家要明白是「例外的例外」，不能被濫用。