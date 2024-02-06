23條立法｜區議員：鄧炳強以發電廠為例　構圖未必是國家秘密

政府一連兩天為區議員及地區人士辦說明會講解《基本法》23條立法詳情，今日（6日）以市區區議員為對象。對於立法建議提出設竊取國家秘密罪，有出席今日解說會議的區議員指，保安局局長鄧炳強舉例指發電廠構圖未必是國家機密，但發電廠核心發電組件，有可能本身是公司重大機密、是國家很頂尖的技術，則可能涉及國家秘密。



政府就《基本法》23條諮詢區議員。（李宇婷攝）

葉傲冬斥外國批評《香港國安法》的同時訂立嚴厲的國安法

政府就23條立法向市區區議會、地區三會解說，油尖旺區議員葉傲冬說會議先由律政司副司長張國鈞就法律含意簡要解說，再由鄧炳強就條文細節作扼要講解。

葉傲冬回顧23條立法的要點，指令他最深刻是外國的例子，包括美國有23部和國安相關法例，他也留意到英國最近修訂國安法較其他地區更嚴格，反映西方國家的雙重標準，一方面批評《香港國安法》、《基本法》23條立法，自己卻訂立嚴厲的國安法。

觀塘區議員梁思韻則稱，鄧炳強指一般大眾市民不需要擔心，因23條立法不是針對一般人，商業活動正常交流也不用擔心。

東區區議員郭浩景指，篇幅講述立法理念，坊間就個別罪行討論，認為多說立法出發點可讓市民更接受和理解。