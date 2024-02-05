垃圾徵費｜謝展寰：不能等回收設施齊才實施　指定袋非子彈打不穿

原定4月實施的垃圾收費押後至8月實施，對於有批評指本港回收配套未到位。環境及生態局長謝展寰指回收設施多寡及市民的回收習慣，是「雞和雞蛋」關係，不可能等回收設施完備，才實施垃圾收費。



他又再次回應指定膠袋的質量問題，指並非「子彈打不穿、大力扯唔爛」但屬好質量的垃圾袋。



謝展寰指指定垃圾袋質量好（廖雁雄攝）

謝展寰接受商台訪問時指，人的習慣改變，自然會帶動回收設施擴大，並令更多人參與回收。香港已經有基礎回收網絡，足夠去開展垃圾收費。

政府早年計劃興建合5間廚餘廠，目前只得小蠔灣有機資源回收中心第1期(O·PARK1)投入運作，謝展寰指1期目前每日處理約190噸廚餘，接近最大容量的200公噸；而沙嶺的O·PARK2因疫情等因素超支1.3億元，到立法會申請追加撥款，會如期在今年3至4月投入運作。他說，連同大埔污水廠和沙田污水廠的「廚餘／污泥共厭氧消化」設施，總容量將增至600噸，相信能夠應付需求。 至於O·PARK3在元朗石崗的擬議選址，研究後不適合發展廚餘廠，謝展寰說，再覓地有困難，政府未來會善用新建污水廠，建立處理廚餘設施。

至於指定垃圾袋質量受質疑，有餐飲業和前線清潔工實測後，都反映指定垃圾袋太薄。謝展寰重申指定袋質量無問題，「有人問是否子彈打不穿、大力扯不爛，不是，指定袋是普通垃圾袋，但是好質量、可以用的垃圾袋，不比其他垃圾袋差和薄。」他又指，明白前線清潔人員有疑慮，政府4月實地先行先試後，會另定指引讓業界參考，包括如何處理沒有用指定袋包好的垃圾，以及如何將垃圾交到下游垃圾站等。

謝展寰：棉花棒已多用紙或竹造 塑膠管制影響不大

另外，首階段即棄塑膠管制，計劃如期在4月22日實施，禁止食肆提供或銷售刀、叉、匙羹和飲管等9類即棄塑膠餐具，酒店不得提供即棄洗漱梳妝用品，棉花棒和雨傘袋等塑膠用品亦禁止銷售及供應。 謝展寰引用2021年公衆諮詢，9成表達意見市民表示支持，認為社會整體接受程度高，又指受管制物品已有成熟替代品，棉花棒根本大部分已經以紙或竹造。

他說，政府與入口商和生產商建立網上平台，列出各種受管制即棄塑膠物品的替代品，目前記錄480多種代替品，認為市民在生活上毋需擔心。至於法例只適用於本地實體及網上商店，非本地網上零售平台不受規管。謝展寰認為，會從海外網購受管制用品的市民屬於少數，不擔心會影響走塑成效。