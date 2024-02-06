財政預算案｜總商會籲向海外企業　新徵數碼服務稅　料創收15億

香港總商會就《財政預算案》提呈建議書，總商會稅務委員會主席劉穎提出，建議開設全新徴稅種類，呼籲政府在今年下半年向非本地供應商開徴3%至5%的數碼服務稅，包含網上廣告、社交媒體平台等範疇。他以去年外部數據為例，保守估計可帶來14億至15億港元收入。總商會也特別提醒，這需以不影響如娛樂等B2C數碼服務的民間消費為前提，旨在向非本地納稅人和納稅企業開源。



此外，總商戶還提出三計助短期紓困，稱政府現更節流，料每年可節省76億元。其還建議，應允許市民提前動用強積金應對「人生大事」，如用於首次置業支付首期款項，或用於長期支付醫療保險或護理服務。



籲向非本地供應商開徴最多5%數碼服務稅

對於開源增加庫房收入，總商會常務副主席陳瑞娟表示，不希望加重本港納稅人和納稅企業的負擔，因此建議向非本地供應商徴收3%至5%的數碼服務稅。她舉例稱，假如一人一年在訂閱Netflix等海外視聽、報紙平台花費2000蚊，假設該平台擁有100萬訂閱量，徴收5%即可為財政帶來1億元收入，且僅為保守估計，未計入企業訂閱的情況。

劉穎解釋稱，徴收數碼服務稅其實已在100多個國家實行，亞洲區的日韓均是先例，已有成熟的模式。而增設需以不影響民間消費，他估計去年相關非本地企業此項在港營收超過35億美元，若增設稅收，保守估計可帶來14億至15億港元收入。他續而闡釋稱，此舉也有利於為本地企業扶持更公平的競爭環境。

總商會建議，向非本地供應商徵收3%至5%的數碼服務稅。（黃浩謙攝）

提三計短期紓困 料政府每年將節流76億元

總商會常務副主席陳瑞娟提出，當下有三計可助短期紓困。其一，就利得稅、薪俸稅等提供一次性全額退稅，上限各為6000元。其二，延長「中小企業融資擔保計劃」優惠措施時限，再延長24個月。

此外，其呼籲全面撤銷額外印花稅和雙倍印花稅，她直言樓市辣招推出已久，情況早已不同，儘管去年施政報告曾「減辣」，降低買家印花稅和新住宅印花稅稅率至7.5%，但效果並不顯著，存在撤辣的空間。

陳瑞娟還表示，政府已稱會在2024之後的兩個財年削減公共開支1%，折合約為每年節省76億元開支。

陳瑞娟透露，政府稱在2024至2025年削減公共開支1%。（資料圖片）

倡允提前動用強積金 積極應對人口老化

在退休保障層面，總商會建議將合資格延期年金保單、可扣稅強積金自願性供款兩項扣除額上限，由原先的每年合計6萬元，分開調整為各自上限6萬元，並下調年金計劃的最低投保年齡，由60歲降至50歲。

劉穎表示，應容許市民動用強積金儲蓄應對人生大事，例如用於首次置業、以及支付長期護理服務或醫保開支。

陳瑞娟表示，需留住和吸引人才及企業。（黃浩謙攝）

多管齊下 加強區域優勢

除卻上述策略，總商會還提出留住和吸引人才及企業、維護全球最低稅率優勢、打造區域知識產權貿易中心與國際貿易中心等措施。具體措施建議，包括為在港設立地區總部的企業提供三年免稅期、定期分批次發行如綠債等債券、打造家族辦公室生態體系、擴大人民幣雙櫃台下合資格上市證券的種類等。