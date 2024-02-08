明日大嶼｜建築師學會問卷調查　近半受訪會員不支持人工島計劃

建築師學會會長陳澤斌指，一項以會員為對象的問卷調查顯示，4成7受訪會員不支持交椅洲人工島計劃，大多擔心財政和環境影響問題。不過，陳認為會員的擔心主要涉技術細節，政府可提供更多資料如效益評估等報告爭取支持；強調學會原則上仍支持繼續研究人工島計劃，解決土地不足的問題。



「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案，成本估算高達5,800億元，引起社會關注。（發展局圖片）

建築師學會日前公布收集920份會員問卷，4成7不支持交椅洲人工島計劃，支持人的不足2成，2成7表示中立，7%表示不理解。建築師學會會長陳澤斌在一個電台節目表示，反對的原因，分別是擔心對環境造成不可逆轉的破壞，尤其是海洋生態，及成本太高難以負擔、交通接駁等問題。

他又強調，學會仍會原則上支持繼續研究人工島計劃，以解決土地不足問題，惟希望政府能公布整體的成本效益評估等資料，如預計填海的成本、將來的賣地收益等，及長遠效益如推算將來可令經濟蓬勃、稅收會增加等，及很多非金錢可以衡量好處，如解決居住問題。

陳澤斌支持政府繼續就人工島項目進行研究，至於最終是否支持項目，他指研究結果未出、資料不多，很難說支持或反對，就算政府研究後也不排除計劃有調整，如果最終研究結果和當初設想不脗合，放棄計劃是很正常的情況。他坦言，待有更多資料時，學會不排除調整對項目的取態。