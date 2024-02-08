農曆新年2024｜紀律部隊維園擺檔　海關慈善義賣全捐「生命熱線」

今日年廿九，全港年宵市場與大家迎龍年，連紀律部隊都在維園擺檔。海關在維園的檔口「海關繽FUN慶龍年」正進行慈善熱賣，所得款項全數捐給「生命熱線」，就連保安局局長鄧炳強也去探班。



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有新春福袋 設攤位遊戲

海關的檔口是由「香港海關青年發展計劃」（「Customs YES」）人員統籌，獲海關義工隊支持。義賣物品包括「海關青年領袖團」熊公仔、禪繞藝術品和由各界善長捐贈物品組成的新春福袋，所籌得之善款將全數撥捐「生命熱線」，以支持社區精神健康發展工作。

海關關長何珮珊今日亦有到場參觀，向在場市民送上新年祝賀，一起參與新春攤位遊戲。海關版權及商標調查科高級監督蔣依莉表示，香港海關今年首次擺設年宵攤位，一方面是響應特區政府推出「18區日夜都繽紛」的活動，另一方面是希望透過攤位遊戲與市民互動，宣傳海關工作和「Customs YES」。

「Customs YES」是由年輕人組成，保安局局長特別買了他們喜歡的麻糬，慰勞「Customs YES」以及其他紀律部隊攤檔的青年團。鄧炳強又逛了維園年宵市場，有花檔老闆對他說，今年最流行馬卡龍蝴蝶蘭，而他就買了「小飛象年花」和可愛的「龍形花」。