財政預算案｜公共管治學會倡5000萬宣傳23條　全民派5000元消費券

新一份財政預算案月底發表，香港公共管治學會建議預留5000萬元作為宣傳基本法23條的後續活動開支，解釋因為23條諮詢期很短，立法後需要讓各界了解23條和他們的關係，形容花費5000萬元也「不是很大」的金額。該會同時建議向每名香港市民派發5000元消費券。



公共管治學會倡全民派5000元消費券提振經濟

香港公共管治學會今天（8日）召開記者會交代預算案建議，提出向每名香港市民派發5000元消費券，理事長陳財喜指暫時未知財赤情況，但相信派發5000元能帶來新的經濟效果。至於預期提振作用，他認為每一次派都有一定效應，現時經濟低迷，市民荷包亦「無乜錢剩」，相信消費券短期有助刺激經濟，其他稅收可補貼派發消費券的開支。

陳財喜支持樓市全面撤辣

本港樓市低迷，陳財喜支持全面撤辣，他指數月前的施政報告已提出部分撤辣，現時市況屬合適時機全面撤辣，擔心再過一段時間，經濟環境將難以估計，故要求預算案全面撤辣。

其他建議包括重推「空置稅」、「遺產稅」和為照顧者提供單次5000元津貼等。