審計署長林智遠：有部門沒把國安法當回事　須多審視執行情況

《香港國安法》生效後，近期多份審計報告，皆有章節審視各部門或機構落實國安法的情況。審計署長林智遠表示，留意到有政府部門及公營機構，完全沒將國安法當一回事，有違法風險，因此審計署有責任審視。



審計署署長林智遠稱有部門及公營機構不把國安法當一回事。（資料圖片）

林智遠接受報章專訪時強調，若被審視的組織在國安方面做得好，下次未必再審查。至於《基本法》23條立法後，審計署會否重點審核，林智遠指凡是新法例和政府新政策，審計署都會檢視，又指新事物風險相對較高。

審計報告曾建議康文署要加強檢視轄下圖書館資料工作，以維護國家安全（歐嘉樂攝）

審計署去年11月的審計報告，指中大發出的設施外判招標文件，與外間機構簽訂的營運合約及指引均沒有加入國安條款。而同年4月的審計報告，認為康樂及文化事務署需加強檢視圖書館資料的工作，以維護國家安全和採取跟進行動。另外，報告又指建造業創科基金及政府與設計中心訂立的撥款協議中，並沒有加入與維護國家安全的相關指引及規定，建議當局加入相關條款。

政府計劃五年內興建約3萬個簡約公屋單位(資料圖片/林靄怡攝)

承諾會審視簡約公屋與盛事經濟項目

至於本屆政府推出的多個大型項目，包括簡約公屋、推動盛事經濟等，他承諾未來一定會進行衡工量值的審計，但有關項目剛「落地」，部分仍在撥款階段，因此暫時未有納入未來5年審計規劃中。

去年審計報告審查中大外判校園設施，遭質疑管過頭，林智遠回應指，只要是審計過程中的發現，不會因為事情小而不寫，又指原則上希望先審視更重要、更大的事情，但當計劃了未來5年的研究範圍後，難以因坊間意見而改變。

審計署署長林智遠（前排左二）去年6月5日率領部門代表團訪問北京，與國家審計署審計長侯凱（前排中）會面。（政府新聞處圖片）

林智遠去年曾率領審計署代表團訪京，向國家審計署和港澳辦匯報審計署工作，屬回歸以來，審計署首次類似的訪京滙報行程。他指作為由特首提名、中央任命的官員，訪京很正常，強調過去多名署長亦曾訪京。