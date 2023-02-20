國際調解院籌備辦在港成立 鄭若驊：提供多一個解決爭端渠道

「國際調解院籌備辦公室」本月16日在香港設立，現為亞洲國際法律研究院聯席主席的前律政司司長鄭若驊指，國際調解院是對現有國際爭端解決機制一個很好的補充，並非要替代什麼，只為面對爭端的國家或企業提供多一個解決爭議的渠道。



+ 1

國際調解院籌備辦公室上周四（16日）在本港舉行成立儀式，辦公室設於前政府總部西座香港法律樞紐，是根據中國去年與相關國家簽署的《關於建立國際調解院的聯合聲明》在香港成立，開展建立國際調解院的籌備工作。印尼、巴基斯坦、老撾、柬埔寨、塞爾維亞、白俄羅斯、蘇丹、阿爾及利亞、吉布提等均是《聯合聲明》的簽署國。籌備辦公室主任為孫勁博士。

前律政司司長鄭若驊接受中新社訪問時指，國際調解院是對現有國際爭端解決機制一個很好的補充，並非要替代什麼，認為調解強調「以和為貴」，希望雙方或多方包容與共通，找出都可接受解決方案，為面對爭端的國家或企業提供多一個解決爭議的渠道。

她認為在港設立國際調解院，彰顯香港在「一國兩制」下的獨特優勢，包括香港更為國際化，較易與各方不同人士溝通，且擁有受國際認可的爭端解決經驗和眾多法律人才。她希望香港發揮上述優勢，助力談成相關國際公約。

重回清華大學執教鞭

鄭若驊在訪問中也談及近況，指去年卸任律政司司長兩個月後，便重返北京清華大學任教，出任清華大學國際仲裁與爭端解決專案主任及教授。她指，由於專長在仲裁和調解，早在2012年，她已於清華大學開辨「國際仲裁與爭端解決」碩士課程。但擔任律政司司長期間，無法分身講課，當她卸任後，清華方面馬上再向她邀約。

今年一月，她出任亞洲國際法律研究院聯席主席及執行委員會成員。她希望通過推廣和研究，讓國際法律發展得更好，未來會繼續通過培訓和業界論壇等落實目標。她指自己已重新執業，當回資深大律師、仲裁員、調解員，更笑說自己也算是「閑不住的人，那裏需要我，我就去那裏。」