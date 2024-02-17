23條｜陳國基：立法如有病要食藥 強身健體需增加國民身份認同
撰文：馮子健
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政府正就《基本法》23條作諮詢。政務司司長陳國基今日（17日）在電台節目中表示，一般老百姓不會觸碰23條問題，他形容23條立法是「有病要食藥」，而身體強健就需要增加國民身份認同感。
陳國基：法庭有獨立裁判權 不會與法官做朋友
陳國基在節目中指出，美國利用香港代理人破壞香港，企圖利用香港作為棋子壓制中國發展，又重提2019年有人被石頭砸死、有人被燒傷，他稱沒有安全就沒有自由。
他又稱，市民不會意外犯法，因為無心之失不會構成犯法意圖，法庭有獨立裁判權，亦不會受行政方影響。他舉例，自己都沒有法官的電話，不會與法官做朋友，避免惹人誤會。
至於公眾利益可否成為披露國家秘密的抗辯理由？陳國基表示，不是顛覆國家就不會輕易定罪，是否能成為抗辯理由就需要聽意見，希望不會引起不必要擔憂。
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