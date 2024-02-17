民建聯成立公務員紀律部隊政策小組　警察協會：可多渠道反映訴求

民建聯在新春團拜上宣佈成立民建聯公務員紀律部隊政策小組，研究薪酬福利等以提升待遇，吸引更多新力軍入行。有紀律部隊協會認為，成立小組有多個渠道反映訴求。



小組主席、民建聯副主席葛珮帆指，公務員和紀律部隊是穩定香港的重要力量，但近年士氣低落，有需要特別成立小組去研究薪酬福利等方面，提升待遇吸引更多新力軍入行。

出席團拜的警察隊員佐級協會主席林志偉說，今日得知小組成立，期望小組是實際理性的看法去處理公務員的訴求。他認為公務員的訴求很多時被忽視或視為政治議題，成立小組有多個渠道反映。

他續指，近年公務員承受的壓力很大，但每每提到公務員的褔祉時，往往有界別指公務員與民爭利，不理解政府的情況包括財政壓力。他提到公務員調整薪酬要求不多，一直有按機制調整，市道好或不好也會按機制調整，但市道不好時就被外界指機制對公務員的待遇很好。