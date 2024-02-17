民建聯｜01消息：擬精簡架構削減6個委員會　整合聚焦工作慳資源

民建聯領導層換屆四個多月有新改革，消息說黨內通過精簡委員會架構，事務委員會由現時16個減至10個，包括將9個委員會合併為3個，例如整合「行動及宣傳委員會」負責聯絡傳媒及統籌示威活動，將大灣區發展小組改為「建設發展委員會」，工作範疇由大灣區擴至全國。新架構下，司庫掌管「地區治理委員會」，有助了解區議員及關愛隊地區資源問題。去年表明升格設立的青年支部和工商專業支部亦已成立。有民建聯中人透露，整合委員會有助工作更聚焦，加上經濟差籌款不易，更需「慳啲洗」。



民建聯9個委員會合併為3個 正、副秘書長主責行動及宣傳

民建聯改革早於去年元旦提出，當時研究成立青年支部，到去年中表明領導層換屆後會「完善政黨架構」，將工商專業委員會及青年民建聯升格為支部，加強與工商、專業及青年聯繫，加上新時代下選制改變，民建聯不會側重18區支部。主席陳克勤帶領新領導層上場後，表明今屆工作重點目標包括「提升自我」、「建設香港」、「報效國家」和「聯通世界」。

消息說，民建聯執委會通過改革方案，配合今屆四大工作目標，現時常務執委會下設的16個事務委員會，其中9個委員會合併為3個，分別是人才發展委員會、組織建設委員會、培訓委員會合併成「人力資源委員會」，由立法會議員陳學鋒擔任主席，區議員呂堅及洪錦鉉任副主席。社會行動委員會、宣傳公關委員會、多媒體創作室合併成「行動及宣傳委員會」，秘書長葉傲冬擔任主席，主責宣傳聯絡傳媒工作，副秘書長葉文斌擔任副主席，主責行動例如組織示威。家庭事務委員會及婦女委員會將會併入「政策倡議委員會」，由立法會議員葛珮帆任主席，立法會議員顏汶羽任副主席，例如早前擬定財政預算案倡議。

司庫掌管地區治理 大灣區發展小組變「建設發展委員會」

隨著區議會改制及關愛隊成立，支部發展委員會改名為「地區治理委員會」，地區人士常言資源不足，主席由掌管財政的司庫莊惠明擔任，副主席為秘書長兼油尖旺南區議員葉傲冬。財務及行政委員會改名為「行政及財務委員會」，主席同樣是司庫莊惠明。聯絡委員會改為「聯絡拓展委員會」，由立法會議員周浩鼎擔任主席，副主席是立法會議員梁熙，負責聯絡國際商界，與外國商會建立關係等。頻頻走訪大灣區的民建聯，亦將大灣區發展小組改為「建設發展委員會」，名稱沒有再特指「大灣區」，主席由立法會議員陳勇擔任，副主席為立法會議員陳永光，負責範疇由局限於大灣區擴至整個中國。

新增青年民建聯支部 工商專業支部由黃英豪執掌

此外，新增兩個早前表明會成立的支部，分別是青年民建聯升格為「青年民建聯支部」，主席及副主席人選未拍板。工商專業委員會升格為「工商專業支部」，主席由周浩鼎改為黃英豪，副主席為周浩鼎，黨中央將會提供職員及資源，與支部規格無異。少數族裔委員會維持不變，繼續由區內比較多非華裔聚居的九龍西立法會議員鄭泳舜擔任主席，副主席為立法會議員林琳及元朗支部副主席莊展銘。

新任民建聯建設發展委員會主席陳勇接受《香港01》訪問時說，委員會名稱雖然沒再特指大灣區，但負責範疇已擴展至全國，換言之已包括大灣區建設。（資料圖片/馮子健攝）

陳勇：整合委員會有助聚焦工作 經濟不如以往更需節儉

新任民建聯建設發展委員會主席陳勇接受《香港01》訪問時說，委員會名稱雖然沒再特指大灣區，但負責範疇已擴展至全國，換言之已包括大灣區建設，「唔係無大灣區小組，係功能都係喺委員會裡面，即係做埋大灣區嘅嘢囉」。他說，去年初成立的民建聯人大政協辦事處的工作，亦與委員會有相關，改組後更聚焦所有國家有關的建設，包括經濟和政治議題，例如國民教育。

陳勇又說，今次合併委員會是為了整合資源，令工作更聚焦，「以前每一屆都有唔同委員會，因應發展將佢再整合，資源大家更加要慳啲洗嘛，而家經濟無以前咁咩，大家籌款都無咁易」，他說早就打算整合委員會，而非近期的想法，相信新架構更符合成本效益。

新任民建聯政策倡議委員會副主席顏汶羽接受《香港01》訪問時說，16個事務委員會減至10個是希望整合資源。（資料圖片）

顏汶羽：資源無簡化 職員人手無加減過

新任民建聯政策倡議委員會副主席顏汶羽接受《香港01》訪問時說，16個事務委員會減至10個是希望整合資源，他以家庭事務委員會為例，過往與婦女委員會關注議題類近，經常一同召開記者會，例如有時講述在職母親困境時，亦會講解在職爸爸的難處，變相涉及兩個委員會，現在都一同併入政策倡議委員會，有助令工作聚焦，「我覺得唔係慳資源，家委會、婦委會兩個委員會以前個秘書都係同一個人，而家都係嗰個秘書咋嘛，從資源上無簡化，反而更聚焦，職員人手無加減過」，透露正開放讓黨友加入委員會，委員數目上限可能增加。