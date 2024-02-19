23條｜外商憂商業數據列「國家秘密」　丘應樺：不影響正常生意

《基本法》23條立法的諮詢期至下周三（28日）結束，商務及經濟發展局局長丘應樺指，有外商關注「國家秘密」定義，憂一些生意數據往來會否觸犯法例，但重申立法不影響外商正常生意，而特區駐美國經貿辦招商引資工作也不會「綁手綁腳」 。



商務及經濟發展局局長丘應樺重申請23條立法不影響正常做生意。（資料圖片/蘇煒然攝）

丘應樺接受商台訪問時指，行政長官李家超已親自主持解説會，向外國駐港領事及外國商會等，講解23條立法細節。有外商關注「國家秘密」的定義，憂慮一些生意上的數據來往會否觸犯法例，認爲清晰界定有助外商做生意，他指做生意經常與外國拍檔溝通，重申法律是保護性質，正常商業行爲不會觸犯法例。

丘應樺指，立法亦不影響特區政府在美國的3個經貿辦工作，指經貿辦專注搞經濟，沒有政治的目的，經貿辦會以貫宗旨辦事， 推廣商業、經濟及文化發展，不會因23條就「綁手綁腳」或利用法例限制商業投資。

不認同外資撤走 坊間未掌握實際數據

至於施政報告去年提出發展「總部經濟」，吸引海外公司在港設立總部。惟近年不少外資總部撤出香港，去年駐港地區總部數量減少5.3％，是自2012年有記錄以來最少。丘應樺不同意是外資撤走，指過去三年的疫情下有總部遷離香港，遷往新加坡，同時有總部正計劃回港，但安排需要時間，認為坊間有些報道未掌握實際的數據。

申請程序有延誤 未知何時能加入RCEP

他指對香港有信心，相信外資總部會陸續回港，一步一步回到以前的水平。 另外政府在2022年初，申請加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），原預計18個月後，即去年年中正式加入。丘應樺指，申請程序有延誤，最初的15個成員國在去年中才完成核實加入，目前仍然未制定其他國家及獨立關稅區加入RCEP的細則，他指，不能預計何時才能正式加入，但期望今年內能成事。