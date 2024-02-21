規管眾籌無進展？　許正宇：考慮到23條立法和後續　未有落實時間

財經事務及庫務局局長許正宇表明，考慮到目前政府的工作優次和進行中的《基本法》23條立法和後續工作，當局目前未有落實規管眾籌建議的時間表。



民建聯立法會議員陳仲尼在今日（21日）的立法會會議上，質詢政府規管眾籌活動的時間表，指府於去年12月發出有關加強規管眾籌活動建議的諮詢文件，並展開為期3個月的公眾諮詢，政府會否制定法例或指引，加強對網上眾籌活動的規管和監督。

許正宇回應指，政府諮詢文件中在加強眾籌活動的透明度及問責性方面提出多項建議，以防範不法之徒藉眾籌名義從事詐騙、損害公眾利益，或危害公眾以至國家安全等違法行為。但考慮到目前政府的工作優次和進行中的23條立法和後續工作，目前未有落實建議的時間表。

陳仲尼倡設專門機構監管慈善機構

另外，陳仲尼關注近日有慈善機構的多名董事被揭發以財困為名發起眾籌，但捐款懷疑被轉移至該機構的其他戶口和其董事私人戶口，有人更涉嫌將約5,000萬元善款分批匯出境外後潛逃，要求當局交代有否計劃設專責部門或機構監管慈善機構，堵塞濫管漏洞。

許正宇回應稱，設專門部門或機構監管慈善機構的建議，對慈善組織的定義和運作會構成重大影響，政府必須詳細和審慎考慮。他又指，政府自2018年起分階段推出並實施一系列行政措施，提高慈善籌款活動的透明度及問責度。

根據政府提供資料，過去三年，本港每年有超過200家慈善團體被政府撤銷免稅地位，當中主要因解散或清盤所致。

本港過去三年，每年有逾二百個慈善團體被撤銷免稅地位（立法會文件）

而稅務局不時依法例覆查相關慈善團體的免稅地位，過去三年先後進行2068、3127和3183宗覆查個案。

基督正生會涉嫌詐騙，有董事將5000萬捐款轉移至海外。警方一連兩日（17日至18日）拘捕4名涉案董事，另外追緝3名董事，包括正生書院校長陳兆焯，並檢獲大量涉案文件。（蔡正邦攝）

警方上月公布基督教正生會涉嫌串謀詐騙，4董事被捕、3人被通緝，包括正生書院校長陳兆焯。警方表示，去年底接報舉報，懷疑該會涉嫌詐騙。警方追查下發現該會在過去3年間，有300次大量資金移動，資產購買及出售，13次匯款至境外，涉款5000萬元。