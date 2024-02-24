夏寶龍訪港｜首2天見政商國安代表　按界別職責細分聽更深入意見

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍前日(22日）抵港展開一年內第二次訪港行程，此次考察調研為期7日，但開首的短短兩天，已可見今次的考察調研與去年4月的考察有明顯分野。儘管他仍是先與政商界見面，但暫時所見，更趨向按職責而逐一會見官員與議員，而綜合消息所得會面很多著墨於未來如何推動經濟發展之上，也符合了夏寶龍所言：「實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展」的重點。



夏寶龍今次的考察調研，在很多細微的安排上反映與昔日的區別。去年4月的考察行程，政府當時的公布，除考察也有出席特區政府舉辦的香港全民國家安全教育日活動開幕典禮的安排。而當時此場合，也是夏寶龍唯一一次公開在香港發表正式講話的場合。但今次來港，至今未聞他會在港出席港府主辦的大型活動，換言之，今次可能是一次單純的考察調研。

港澳辦發稿：與政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展

另一個特別之處，他昨日抵達本港機場後，並不如上次一樣下機後即離開機場，讓大家即時目擊他抵埗跟大家說好。而是先到機場參觀。港澳辦下午迅速發稿引述夏寶龍講述此行目的：「實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展。」

此次來香港考察調研，是貫徹落實習近平主席去年 12月聽取李家超行政長官述職時的重要講話精神，實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展，以更好維護香港長期繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩緻遠。 中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍

也許有人認為這兩天的安排還不是大同小異，首天也是到政總會見主要官員、再到禮寶府晚宴，然後今天則是行政會議、立法會和商界代表，也是治港班子、精英階層為主。據悉，與議員的會晤中的，經濟發展明顯是關注重點，即使有人提到《基本法》23條立法，夏主任的回應依然是與經濟掛鈎。

▼2月22日 夏寶龍與特區主要區員及常任秘書長的交流會 ▼



與主要官員會晤共兩場 負責6大範疇者一連兩場列席

而今次與官員的會面的安排其實有異於過去。他先會見全體主要官員和常秘，然後再特別與財政司司長陳茂波、副司長黃偉綸和6位分別負責金融、經濟發展、創科、土地房屋、運輸物流等的局長再見面，聽取他們的工作滙報。換言之，部分主要官員一連兩場見都有份在場，負責的範疇全與夏寶龍此行關注重點：發展經濟、改善民生息息相關。

陳茂波在一連兩場會面後稱；「我們今日的討論聚焦在如何更好地發展經濟、改善民生。他鼓勵我們繼續努力，將工作做得更好，更好發揮香港在國家發展的獨特功能和地位。」

夏寶龍今天（2月22日）下午到政府總部聽取官員匯報，政務司司長陳國基會後表示，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作。（盧翊銘攝）

陳國基2段總結發言值得重視

但政務司司長陳國基在首場全體主要官員後會見傳媒的交代中，除大量引用國家主席習近平和夏寶龍近日有關香港的發言，但有兩段說話也值得重視：

龍年伊始，夏主任就在這重要一年再來香港，親自聽取和了解特區政府聯同社會各界在各方面推動香港由治及興的進程，包括成果和計劃，具有標誌性意義。 政務司司長陳國基

夏主任與特區政府官員剛才進行了深入淺出的座談交流，涵蓋特區多方面的發展，包括經濟發展、地區治理等議題，氣氛非常熱烈 政務司司長陳國基

第一句會否意味一年過去，身在北京的夏寶龍雖不時會見訪京官員、團體，但還是認為必需得親身在香港感受「實況」聆聽在地的意見，尤其親身感受完善選制、完成區議會選舉落實愛國者治港後，香港社會現狀，還有了解本港究竟在進入新階段後的未來大計？第二句話氣氛熱烈，會否是雙方有激辯還是其他呢？

會見部分立會議員 另外晤國安委成員

此外，夏寶龍昨天（23日）見立法會議員時，也不是如去年般親到立法會與全體議員吃茶點交流，今天只有立法會主席、內會財會正副主席及十八個事務委員會正副主席，方能有機會與夏寶龍會面，據悉如此安排也是應港澳辦意願行事。

還有是夏寶龍又另外見了香港國安委秘書長區志光、及劉賜蕙等人員，而非與主要官員和常秘等一起見面，也可見國安問題的重要性和敏感性，連政府最高層官員也未必能人人有份參與。連串新安排顯示夏寶龍方面或期望能「分門別類」地逐一細聽意見。

還有是夏寶龍上次來港會見商會代表時，缺少了有不少本地發展商「大孖沙」是成員的地產建設商會，當時即引起無限揣測。

主要地產商今次也有份參與會面

但今次夏寶龍的首場商界會面，主要地產商均出現，兼且未來可能仍有其他與商界會面的的安排，即不是如上次般以商會為主，夏寶龍的接觸面勢必較上次更廣、聽到的意見一定更濶。而他與商界的首場會面，歷時逾3小時，歷時之長也十分罕見。

還有是上次考察，是王靈桂和向斌隨同來港，鄭雁雄當時以中聯辦主任身份陪同。但特首李家超今日透露，今次考察調研團成員包括五名副主任中的三人和十位局長中的五人。

中共中央港澳辦、港澳辦架構與分工（港澳辦網頁截圖）

半個港澳辦移師香港 此行絕不簡單？

今次考察團成員包括隨同夏寶龍來港的副主任包括王靈桂和新上任的農融，及身兼中聯辦主任的鄭雁雄，還有室務會成員向斌。而在港澳辦改組後設的10局中，5名隨行局長據悉包括職責為承擔落實中央港澳政策有關工作的一局局長王振民，承擔政治領域内地與特别行政區官方交往、因公往來、交流合作工作的二局局長陳繼光，承擔協調涉港澳宣傳工作和承擔港澳新聞機構駐内地記者站和記者管理工作，及承辦新聞發布工作的七局局長曾健，承擔涉港澳有關法律法規草案起草和司法領域内地與特别行政區官方交往、因公往來、交流合作工作的八局局長楊曉山，及秘書局局長何祥政。

特首李家超形容今次如此陣容反映中央對港的重視，但幾乎把半個港澳辦由北京搬到香港，也可反映他們此行必然有重大實質任務。

夏寶龍的香港七天考察調研之行，計及今天還有五天，經過兩天與政經界的會面後。據悉，今、明兩天適逢是周六和周日，安排也「輕鬆一點」，或兩天都落區飲早茶，並會到一些地區與市民接觸，了解民情，聆聽市民對經濟發展、改善民生的看法，不限於管治、精英和富有階層。