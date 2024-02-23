夏寶龍訪港｜李家超：率3副主任5局長調研顯重視　轉達習主席問候

行政長官李家超今日（23日）回應，中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今次來港考察調研。他指對調研組三點感受。首先是考察隊非常重視今次調研工作，由夏寶龍親自率領，成員包括港澳辦5名副主任中的其中3人，亦包括10個局中的5名局長，反映非常重視調研。他又稱，夏寶龍亦轉達習近平主席對香港市民問候及關心，他多謝習近平主席。



第二則是時間長達七天及第三在春節期間來港，展示對港工作的部署。



李家超指夏寶龍轉達了習近平的問候（直播截圖）

隨同夏寶龍來港的副主任包括王靈桂、新上任的農融和身兼中聯辦主任的鄭雁雄，還有室務會成員向斌。而在港澳辦改組後設的10局中，也有5名局長隨行，據悉包括一局局長王振民、二局局長陳繼光、七局局長曾健、八局局長楊曉山，及秘書局局長何祥政。

李家超昨日親自到機場迎接夏寶龍，之後也有陪伴夏與政府主要官員會面，但則由政務司司長陳國基和財政司司長陳茂波會見傳媒，交代會面情況。

李家超今早也有陪同夏寶龍在政府總部會見行政會議成員和部分立法會議員。至下午他才在政府總部見記者主動談及夏寶龍今次的7天考察調研之行。他除分享三點感受外，又稱對夏寶龍率調研組來港，表示熱烈歡迎，特區會配合，讓工作順利及成功。