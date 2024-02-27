李慧琼將加入教大首執教鞭　原來獲副校長周文港力邀｜政壇諸事町

逾萬名公務員上年度離開政府，為補充流失的人手，政府去年走進大學招聘三年級學生開拓新力軍，吸引2千多人投考政務主任及行政主任。香港教育大學亦看準機會，開設「高級公共行政及領導碩士課程」，培育未來政務官，課程推手原來是選委界立法會議員、教育大學協理副校長周文港。他透露邀請到立法會同事、全國人大常委李慧琼首次「執教鞭」，教授「香港特區管治與發展」必修科目，更有前常任秘書長加入教路作為官員如何應對傳媒。



李慧琼向《香港01》表示，自己剛完成北京清華大學的博士學位，碰巧獲周文港力邀到教大教書。她說，自己對教學很有興趣，樂意分享區議會和立法會的經驗，教授如何制定政策，相信能夠令學生得到啟發，加上周六上課不會與立法會會議相撞，能夠分配到時間教書。



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李慧琼頻赴教大講座 即將「執教鞭」教碩士課程

早前獲委任為香港教育大學榮譽教授的李慧琼，過去數月頻頻到教大出席講座，由講解國家立法體制，到全國人大常委工作，都不遺餘力向莘莘學子灌輸國家體制知識，上月更在Facebook提到「希望往後能以教大榮譽教授的身份繼續開展更多有意義的教育工作」，為教育工作留下伏筆，原來李教授即將「執教鞭」。

本身是教育大學協理副校長的選委界立法會議員周文港，為教大開設「高級公共行政及領導碩士」新課程，更擔任課程主任。（潘耀昇攝）

周文港開設公共行政碩士課程 培育未來政務官

李慧琼「執教鞭」源於立法會同事周文港邀請，本身是教育大學協理副校長的周文港，早前為教大開設「高級公共行政及領導碩士」新課程，更擔任課程主任。他透露，課程主要培育未來政務官，眼見近年公務員流失情況，感覺是一個機會開辦比較實務的課程，讓更多年輕人掌握考入政府的條件，與其他院教以理論為主的公共行政課程不同，更會為教路如何應付公務員綜合招聘考試中的「能力傾向測試」（Aptitude Test）。

根據課程簡介，全日制學生須於一年內修畢5個必修科及3個選修科，科目包括「中國國家治理與發展」、「香港特別行政區管治與發展」、「中國外交與國際關係」等，主要於下午至傍晚上課，以普通話任教。周文港說，自己將會任教必修科「中國區域經濟與香港經濟發展：挑戰與機遇」，身兼立法會議員的他說星期六才能抽空教書，以免與立法會會議時間相撞。

李慧琼執教鞭教香港管治 擬邀前常秘教路應對傳媒

周文港透露，李慧琼將首次「執教鞭」教授必修科「香港特區管治與發展」，初步至少上四堂課，認為她有豐富的從政經驗，由地區出身做到全國人大常委，很值得學生借鏡參考。為了令學生更掌握做政務主任的條件，周文港亦計劃邀請前常任秘書長任教「傳播、媒體和公共管理」，教授官員面對傳媒時的發言技巧。課程全期學費16萬8千元，入學條件除了要有學士學位，更須具3年專業或工作經驗，尤其在公共行政、紀律部隊、工商專業等界別有豐富經濟的人士入讀。據悉，課程學額不多於100個，至今已有大約50人報讀，本地生及內地生各佔一半。

李慧琼呼籲各界提意見，民建聯會在下月召開的兩會期間向中央提建議（盧翊銘攝）

李慧琼：對教學很有興趣 冀分享制定政策經驗

李慧琼向《香港01》表示，自己剛完成北京清華大學的博士學位，碰巧獲周文港邀請教書，自己樂意分享兩會精神，以及全國人大常委的工作，不過今次是任教的香港特區管治，她就說主要會分享區議會和立法會的經驗，分享制定政策的過程，以至對地方行政的看法，相信能夠令學生得到啟發，過往在教大出席講座反應也不俗，對今次課程反應有信心。不過李慧琼公職多，如何分配時間呢？她說，計劃安排星期六才上課，不會與立法會會議撞時間，又說接受教職源於自己對教學很有興趣，在大行做審計出身的她，亦有參與培訓同事。