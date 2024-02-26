夏寶龍考察香港｜第五日晤金融銀行界及外國商會　晚上到訪港交所

正在本港考察的中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，今日（26日）上午及下午先後與金融界、銀行界、外國商會等代表會面。他在傍晚6時半到達到訪位於中環交易廣場的香港交易所，並與政府財金系統官員出席晚膳，出席者包括財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸、財庫局局長許正宇、港交所主席史美倫等。



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李家超陪同夏寶龍傍晚到港交所

夏寶龍今日行程繼續緊湊，他在傍晚離開政府總部，6時半到達中環交易廣場，向在場等候傳媒揮手後步入港交所。行政長官李家超亦陪同在旁，其他官員及監管機構代表包括陳茂波、黃偉綸、許正宇及史美倫等，已先行到場。

早上與金融、銀行及證券界等代表會面

夏寶龍今早10時半到達政府總部，與金融、銀行、證券界和監管機構代表會晤。有份出席的許正宇在會後指，夏寶龍重申重視本港國際金融中心地位，叮囑業界做好互聯互通、做大人離岸民幣市場，又鼓勵業界在自身業務層面說好香港故事。

下午與外國商會及愛國愛港社團代表會晤

其後夏寶龍大約下午1時許離開政府總部，約下午2時半返回政府總部，與外國商會及愛國愛港社團的代表會晤。李家超於會後表示，會議提及協助外國企業進入大灣區，推動區域合作、旅遊業發展等。他又指，有個別商會曾提及《基本法》23條立法事宜，但他們理解為何要立法，整體上表達支持。

有份出席的香港總商會主席阮蘇少湄引述夏寶龍表示，對香港多方面優勢有信心，中央有不少優惠政策推動香港發展，並強調一國兩制行之有效，是長期堅持的政策，商界在港投資會受保障。