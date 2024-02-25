2024預算案｜結構性財赤降臨？ 問責官減薪有無幫助？（附投票）

【2024預算案/預算案/赤字/高官減薪】政府星期三（28日）發佈下年度《財政預算案》，預計本年度出現逾千億元赤字，加上去年也錄得1223億元赤字，連續兩年錄得逾千億財赤，為政府政財留下「大洞」，財政儲備截至去年底只剩6925億元，勉強可支撐政府一年支出。



不少意見指香港已面臨結構性財赤，收入跟不上開支增長速度，財政司司長陳茂波能否提出方法扭轉局面備受關注。但他預早以顧及經濟發展為由否決了開徵多項新稅，議員也普遍明言本港現時沒有開徵新稅的條件，剩下的途徑只有節流。但政府開支中，那方面能有削減的空間呢？至於有人倡議問責官員減薪，又有沒有作用呢？



政府多年出現赤字，香港會否步入結構性財赤的困境？（資料圖片）·

政府早已在節流方面做工夫，早已宣布2024-25和2025-26兩個財政年度，每年各削減政府開支1%，騰出資源撥予新政策，以政府現時一年高達七千億開支，兩年只能省下百多億元支出，「杯水車薪」。而本年度預算案的五年中期預測，本預計政府在2024-2025即今年4月開展的新財政年度，便可扭虧為盈，錄得96億元盈餘，之後3年也是盈餘預算。

但陳茂波今年1月已坦言，原先預計本年度的544億赤字肯定「估錯」，更預告本年度赤字達千億元，政府綜合帳目扭虧為盈的時間表也要推遲。

至於本來在2025-26年度，政府經營盈餘也重回正數的時間表，會否同時推遲，陳茂波未有言明。經營盈餘連續見紅，是已代表香港響起結構性財赤的警號？

本年度預算案的五年中期預測本預計新財政年度便可扭虧為盈，但經營盈餘仍要多一年時間才能變回正數（財政預算案）

開源難，節流似成改善政府財政的不二之選。審視政府近年的開支變化，可發現有持續上升之趨，以本年度為例，政府總開支逾7000億元，當中5602億屬經常開支，較前一個年度上升3.3%，若與2018年度疫情前比較，政府經常開支以6.8%趨勢增長率上升。而疫情期間實行多個逆周期措施刺激經濟，導致非經常性開支大幅增加，政府總開支於2020年度更達破記錄的高逾8160億元。

福利、教育及衞生開支逐年升

要達至有效節流改善財政狀況，須由經常開支著手。而政府十個主要開支範疇中，本財政年度社福經常開支最高，達一千二百多億元，當中七成屬綜緩金和公共福利金的開支；同時也是佔政府經常開支比例最高的範疇，比率達21.6%。

社福經常開支是在2022-2023年度才超越衞生開支，成為開支最大的板塊。社福經常開支在疫情前的2018-19年度，仍只是不足800億元，即本年度的經常開支較當時上升五成，而若與回歸時的1997-98年度的不足200億相比，福利經常開支上升5倍。

2023/24年度的開支預算，衞生、社會福利及教育開支，合共約佔政府經常開支總額的59%（財政預算案諮詢文件背景資料）

至於本年度第二大經常開支範疇的衞生支出，達1044億元，佔政府總經常開支18.6%，而與疫情前的2018-19年度比較，當時的衞生經常開支為725億元，也上升44%，若與九七年的260億元相比，則上升近3倍。

第三大開支範疇則2020-21年度以前，一直高踞政府經常開支居首的教育開支，本年度的預算經常開支為1040億元，而疫情前的2018-19年度為855億元，上升幅度為22%；與97-98年的373億元相比，上升1.7倍。而教育開支同樣在政府總經常開支佔18.6%。

政府總開支由1997/98財政年度至今上升292% （財政預算案諮詢文件背景資料）

單是這三大開支項目已佔政府經常開支總額59%。而特區政府的總開支，也由回歸時的1944億，增至本年度的7610億元，升幅接近3倍。但同期的政府總收入增長只有1.28倍，收入增幅追不上開支增長速度相當明顯。

因此，若只是靠問責官員減薪，作用似乎不大，若全體十八萬公務員減薪，以2022-23年度數據，開支為1491億元，佔政府經營開支21.61%。但減薪可能打擊公務員的士氣，還有要考慮的是會否引發漣漪效應，私人機構有樣學樣？

立法會議員(選舉委員會界別)洪雯（資料圖片／歐嘉樂攝）

社福開支佔比大 洪雯：節流空間大

一向從事政策研究的立法會選委界議員洪雯直言，政府開支節流空間很大。

部分措施坦白而言就係亂使錢，特別是社會福利開支膨脹驚人，並非用得其所，雖則不少人站在道德高地屢次呼籲政府增加各項福利，但她質疑是否真的有好處？ 立法會選委界議員洪雯

她指，扶貧不代表用納稅人收入向基層派錢，每項措施實行均需謹慎。

社會福利開支在政府經常開支預算所佔比最大，當中七成屬綜援等社會保障支出。她認為，很多健全人士本可以投入勞動市場，惟過度依賴福利而未能自立，舉例英國諾丁漢早前破產正正因為福利開支過高，對兒童、弱勢社群、無家可歸者提供個樣福利，龐大的社會福利開支導致諾丁漢市破產，最終「爛攤子」需要國家收拾，除基本福利外所有福利措施均停止，城市亦不知何時才能復常。

不少市民到急診室求診。（資料圖片）

倡急症室增加收費 跨境醫療服務要檢討

衛生開支從1997/98財政年度至今已經上升302%，本年度經常開支預算突破一千億水平。洪雯指本地而言，急症室要增加費用避免被濫用，跨境醫療服務帶來龐大財政負擔，故更要謹慎。她表示，到內地生活的港人大部分非基層，將香港醫療福利拓展至內地只會令本身靠自己解決的問題，轉為香港政府更多的財政負擔。

政府持續興建公共屋邨。（資料圖片）

公屋財政如無底洞 資源嚴重傾斜導致有人躺平

雖然，房屋的經常開支佔政府總開支0.1%，但洪雯認為公屋政策也需要全盤檢視。她解釋以公屋免租為例，認為公屋租金在市民收入的佔比，相比正在供樓的市民已經很低，部分人住公屋已經是「終身福利」，社會明白要扶助基層，惟夾心夾層會覺得「不如住公屋」，結果造成勞動力參與率降低。

她續指，而政府在興建公屋單位上仍在「追落後」，形容公屋財政如無底洞，政府甚至要動用大筆公帑騰出土地興建公屋，惟市民跟隨資源走，嚴重向公屋傾斜會導致很多人「躺平」輪候公屋。

她續稱，市民當然期望「派糖」，惟資源運用在該用的地方才可以有深遠影響，作為負責任的角色，政府是時候停止「亂使錢」，否則難以實現《基本法》提及的謹慎理財。

陳仲尼促政府勿再動輒申請開編外職位（資料圖片）

陳仲尼：著重節流 促部門減開編外職位

民建聯財經事務發言人、立法會議員陳仲尼認為如今開源很難，短期內可以發債紓緩財政壓力，但「債始終要還」，屆時亦會對財政造成負擔。他也贊同由節流著手，一方面固然要維持基層市民的安全網需要，亦明白部分福利已經成為慣例，政治上或許未必「收得返」，但要維持收支平衡，「減糖」是勢在必行。

此外，他促請政府研究部門開支減少1%後，是否有空間繼續再減1%甚至2%。對於政府屢次到立法會申請開設編外職位，陳仲尼稱雖則政府承諾不會開設新公務員職位，但「編外職位都係要使錢，不是免費」，部門始終要架構重組、優化流程。