夏寶龍訪港｜夏寶龍：惠港政策陸續來　促專員自覺肩負地區治理

港澳辦主任夏寶龍今日（28日）結束7天訪港考察調研行程，經深圳灣口岸離港。行政長官李家超總結行程時說，中央對香港經濟發展及地區治理殷切期待，引述夏寶龍稱「更多惠港政策將陸續有來」，相信對香港發展有提振作用，強調香港的前景「唔係邊個想唱衰就唱衰得到」。



地區治理方面，李家超引述夏寶龍希望民政專員自覺主動肩負起地區治理責任，區議員要做好上情下達、下情上報，區議會、地區三會、關愛隊要團結協作，全力支持政府施政。



夏寶龍（28日）今日結束來港考察行程前，到中聯辦大樓（廖雁雄攝）

最後一天行程在中聯辦逗留3小時

夏寶龍今天早上十時許抵達中聯辦大樓，大樓外保安加強，他逗留3小時至下午1時許離開中聯辦。

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結束考察經深圳灣離港 李家超陪同參觀口岸

夏寶龍將經深圳灣口岸離港，他下午約1時40分抵達口岸，李家超聯同多名官員先陪同夏寶龍參觀口岸，在離境櫃位聽取入境處人員講解運作，了解新春期間為方便旅客推出24小時通關措施，逗留20分鐘後夏寶龍離開，登上小巴前他與陪同的官員握手，眾人揮手向夏寶龍道別，車隊隨即駛往內地，夏寶龍結束7天考察行程。

過去六天，夏寶龍先後出席逾二十場會面，除了與政府主要官員、行政會議成員、立法會事務委員會正副主席和部分區議員見面，也有會見本地商界、外國商會及經濟學者，討論本港的經濟發展，也有會見法律界商討《基本法》23條立法。除了會面交流會，夏寶龍上星期六及日則先後去坑口和黃大仙飲早茶、視察獅子山郊野公園、參觀用作改善劏房戶生活的「社區客廳」。

夏寶龍2月28日經深圳灣口岸離港，行政長官李家超之後總結行程。（歐嘉樂攝）

李家超：中央對香港經濟及地區治理殷切期待

李家超之後總結行程，首先多謝傳媒全面報道夏寶龍訪港，稱夏寶龍委託他向傳媒表示感謝。李家超說，夏寶龍訪港向香港社會傳達國家主席習近平的關心和愛護，反映中央對香港的關懷、關愛，對香港經濟發展及地區治理的殷切期待，亦都釋放訊息顯示中央會不斷推出惠港政策，對香港新階段、新發展有積極提振作用，體現中央對一國兩制決心和意志、對香港高度重視，對香港發展的全力支持。

夏寶龍2月28日經深圳灣口岸離港，行政長官李家超之後總結行程。（歐嘉樂攝）

夏寶龍：香港發展前景「唔係邊個想唱衰就唱衰得到」

李家超指，過去一星期夏寶龍廣泛與各界會面，與特區政府管治團隊舉行5場座談交流會，特別是財經系統，各個金融監管機構有兩場專題座談。李家超引述夏寶龍肯定特區政府在經濟發展方面的工作，贊同特區政府在推動經濟發展所提出的思路和措施，並且鼓勵政府做好落實的工作。

第二，李家超引述夏寶龍強調要堅定發展信心，反覆強調要對香港發展有信心，特別與本地和外國商會座談時，他分析如何看香港的營商環境、香港未來發展前景、企業在港發展等，稱夏寶龍以事實和數據證明香港強勁的核心競爭力，走向更好明天的實力和能力，指出香港的發展前景「唔係邊個想唱衰就唱衰得到嘅」，夏寶龍堅定支持特區政府依法保護居民的褔祉、特區內的財產和投資、香港繁榮穩定及多項自由和權利，包括言論自由、新聞自由、出版自由、結社自由、集會自由等。

夏寶龍：更多惠港政策將陸續有來

香港往來西安和青島加班 改用大機增機位

第三，李家超引述夏寶龍表明中央全力支持香港發展，包括發展經濟改善民生、鞏固提升國際金融中心地位，稱中央對香港的支持是「實實在在、持續不斷」。他說，夏寶龍訪港第二天，中央便公布新增西安和青島訪港自由行，兩個城市人口過千萬元，本地生產總值過萬億元，是高增值高消費群，引述夏寶龍稱「更多惠港政策將陸續有來」。李家超稱已接觸國泰航空，將會於3月31日起增加往來西安和青島兩條航線的運力，往來香港至西安的航班會由每星期3對增至5對，增加3分之2的運力，即是每星期會增加約800個機位；往來香港至青島的航班會改用大機，每星期將增加360個機位，增幅11%，運輸及物流局與機管局會與其他航空公司商討繼續增加航班。

夏寶龍2月28日經深圳灣口岸離港，行政長官李家超之後總結行程。（歐嘉樂攝）

夏寶龍冀民政專員自覺肩負地區治理責任 區議員擔當橋樑

地區治理方面，李家超說夏寶龍提出三個重點。第一，夏寶龍肯定新一屆區議員表現，以及三會、關愛隊成員的履職盡責，稱讚他們扎實開展工作，用心用情用力服務市民，以辛勤工作贏得市民信任和支持，展現出新氣象。

第二，夏寶龍強調做好地區治理是香港實現良政善治的必然要求，區議會作為地區治理的重要平台，以及特區政府施政的重要註腳，應該充分發揮自身優勢和職能，助特區政府在地區層面更好落實政策，更好服務市民，實踐證明重塑區議會符合香港實際情況和利益，「是完全正確的。」

第三，夏寶龍希望各方共同努力做好地區治理，強調新一屆區議員、地區三會以及關愛隊成員，要用實際行動詮釋愛國愛港，發揮好政府及市民之間的橋樑紐帶作用，希望民政專員自覺主動肩負起地區治理責任，區議員要做好上情下達、下情上報，區議會、地區三會、關愛隊要團結協作，全力支持政府施政，將香港建設得更好。