夏寶龍訪港｜與政界小圍吃早餐討論23條、經濟　湯家驊獲邀參與

正訪港考察的港澳辦主任夏寶龍，昨天（26日）與多名政界人士「小圍」12人吃早餐，包括兩名全國人大前常委范徐麗泰和譚耀宗、兩名基本法委員會前副主任梁愛詩和譚惠珠、政協常委陳馮富珍、全國港澳研究會顧問劉兆佳、港協暨奧委會會長霍震霆，以及民主思路召集人、行政會議成員湯家驊等。



港澳辦發稿表示，夏寶龍在早餐會上「就此次考察調研問題交流」。湯家驊接受《香港01》訪問表示，會上討論基本法23條立法和香港經濟情況，又說自己並非首次參與，去年4月都曾經與夏寶龍共晉早餐，只是沒有公布。



正訪港考察的港澳辦主任夏寶龍，2月26日與多名政界人士「小圍」吃早餐，包括全國人大前常委范徐麗泰和譚耀宗，以及民主思路召集人、行政會議成員湯家驊等。（港澳辦相片）

人大前常委、基委會前副主任獲邀 湯家驊亦有參與

根據港澳辦相片所見，出席早餐會坐在夏寶龍兩側的是全國人大前常委范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩，同枱的包括全國人大前常委譚耀宗、基本法委員會前副主任譚惠珠、港區全國政協前委員、「美心太子女」伍淑清，政協常委陳馮富珍，以及民主思路召集人、行政會議成員湯家驊、港協暨奧委會會長霍震霆、全國港澳研究會顧問劉兆佳等，港澳辦副主任王靈桂、港澳辦副主任農融亦陪同出席。港澳辦發稿提到夏寶龍與香港「有關代表人士」見面，並就今次考察調研問題交流，沒有詳細透露交流內容。

湯家驊：非首次參與 去年曾與夏寶龍共晉早餐

湯家驊接受《香港01》訪問時透露，會上討論基本法23條立法和香港經濟情況。他又說去年4月都曾經與夏寶龍共晉早餐，只是沒有拍照發稿公布，同場亦有劉兆佳、全國政協經濟委員會副主任、信置主席黃志祥、蘭桂坊集團主席盛智文，因此今次自己並非首次獲邀參與，他不去揣測獲邀「小圍」早餐的原因。

港澳辦主任夏寶龍去年4月訪港期間，亦都與多名政界人士「小圍」吃早餐。（港澳辦相片）

范徐麗泰、梁愛詩、譚惠珠連續兩年與夏寶龍吃早餐

夏寶龍去年4月訪港期間，亦都與多名政界人士「小圍」10人吃早餐，其中，范徐麗泰、梁愛詩、譚惠珠更是連續兩年獲邀與夏寶龍共晉早餐，不過，去年有出席早餐會的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀、時任外交部駐港特派員公署特派員、現任中聯辦副主任劉光源，以及中華海外聯誼會理事包文駿，今年都不在港澳辦發稿的早餐會相片之中。