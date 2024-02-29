23條立法｜諮詢期結束收1.3萬份意見　保安局：逾98%支持立法

《基本法》23條立法公眾諮詢昨日（28日）結束。保安局表示，截至昨晚11時59分收到超過1.3萬份意見，主要包括電郵、信件和傳真，當中98.64%表示支持及提出正面意見，反對的有93份，佔總數0.71%，當中有超過10份，是來自境外反華組織或潛逃外國的人。保安局發言人指反映立法建議獲大部分市民支持。



基本法23條立法公眾諮詢期已結束。（潘耀昇攝）

保安局發言人表示，最後所收到的意見數字點算需時，但截至昨日晚上11時59分的初步數字，特區政府在公眾諮詢期間共收到13 147份意見，主要包括電郵、信件和傳真。當中，有12 969份支持及提出正面意見、佔總數98.64%；另有85份意見屬單純提出問題，或表達的意見不能反映其立場則佔總數0.65%；反對建議有93份、佔總數0.71%，當中有超過10份是來自境外反華組織或潛逃外國的人。

發言人稱，上述結果，可見立法建議獲大部分巿民支持。而就所收到的意見，涵蓋立法建議的不同範疇，亦有就諮詢文件具體意見以外其他有關維護國家安全的建議，為擬定條例草案的過程提供寶貴的參考。

發言人又指截至前日，共有512個不同界別、專業組織及團體，在通過公開發表聲明、署名文章或聯名致函等方式表達支持，認為社會確立盡早完成立法的共識，有強烈氛圍支持立法。

政府表示，會全速整合諮詢結果向立法會匯報，盡快將《維護國家安全條例》草案定稿，以提交立法會進行審議，會繼續積極為各界人士進行講解，反駁23條立法的無理攻擊及抹黑，避免市民被誤導，亦會積極配合立法會的工作，盡早完成立法。