23條立法｜新華社署名文章：公眾諮詢匯聚盡快完成立法的強大民意

港府就23條立法的公眾諮詢於2月28日結束，新華社昨日（29日）再發以「港澳平」為署名的文章，以〈公眾諮詢匯聚盡快完成23條立法的強大民意〉為題稱，諮詢公開透明及高質高效，社會進一步形成必須立法的共識，反中亂港分子和各種外部勢力干擾阻撓，只能自曝其醜、徒勞無功。文章全文如下：



2月28日，香港特區政府就基本法第23條立法開展的公眾諮詢順利結束。29日中午，特區政府保安局發言人通報，根據截至28日晚的初步數字，公眾諮詢期間一共收到13147份意見，當中有12969份支持及提出正面意見（佔總數98.64%），反對建議的只有93份（佔總數0.71%）。這充分反映出，公眾諮詢匯聚了盡快完成23條立法的強大民意，為後續推進23條立法奠定了堅實基礎。縱觀整個公眾諮詢過程，可以看到和感受到三個突出特點：

——這是一次公開透明、高質高效的公眾諮詢

特區政府在宣布正式啟動23條立法公眾諮詢時，即同步發布了內容詳盡、長達80多頁的諮詢文件，充分介紹立法的目的、原則、方式和擬定立法的要點，並大量引述其他施行普通法國家的相關法例供公眾參考。特區政府還運用單張、「懶人包」、專題網頁和宣傳短片等形象化方式進行宣傳，以讓廣大市民更好了解諮詢文件的內容。特區政府舉辦近30場諮詢會，向包括本地和國際商界、法律界、金融界、教育界、新聞界和其他專業界別、相關團體，以及外國駐港領事等，就諮詢文件進行詳細解說，並認真聽取各方意見建議。特區政府律政司司長、保安局局長等有關官員還接受一連串涵蓋電視台、電台、紙媒和網媒的傳媒訪問，對社會可能存在的疑慮作深入解釋。通過全面具體的宣介和深入細緻的溝通，特區政府及時有效地回應社會關切、澄清各種誤解，特別是針對性地講清楚了23條立法針對的是極少數危害國家安全的人，一般市民的權利自由繼續得到依法保障，且生活一切如常，奉公守法人士不會誤墮法網；講清楚了對政府工作提意見不會觸犯煽動意圖罪，「只要是立足於事實的正當批評均沒有問題」；講清楚了立法不會對媒體的正常採編工作帶來影響，維護國家安全可以更好地保障包括言論自由、新聞自由在內的基本權利和自由，等等。各方面評論認為，公眾諮詢的組織安排科學有序、聽取意見廣泛充分、解疑釋惑及時到位，切實達到了增進認知、深入討論和安定人心、堅定信心的效果。

——香港社會進一步形成23條立法必須立、盡快立的共識

自今年1月底香港特區政府啟動23條立法公眾諮詢以來，香港社會各界紛紛表達對這項立法的積極和堅定支持。從全體行政會議非官守議員、全體立法會議員到全體區議員，從民建聯、工聯會、新民黨、經民聯、自由黨等各主要政團到廣東、福建、廣西、海南、浙江、北京、上海等各主要同鄉社團，從香港總商會、香港中華總商會、香港中華廠商聯合會等各主要商會到大律師公會、律師會、香港新聞工作者聯會等各主要專業團體，涵蓋香港社會各階層、各界別、各群體的代表人士和代表性團體組織踴躍發聲支持23條立法。大家紛紛表示，23條立法必須立，這既是特區應履行的憲制責任和義務，也是汲取「修例風波」慘痛教訓，消除危害國家安全風險，保障市民生命財產安全的必然要求。大家紛紛表示，23條立法必須完整管用，與香港國安法緊密配合、兼容互補、無縫銜接，以有效應對香港當前面臨和未來可能出現的國家安全風險。大家紛紛表示，23條立法必須盡快立，排除國家安全領域的不確定性將鞏固和提升香港營商環境，更好吸引企業和投資者來港興業，「早一日得一日」「早一日穩一日」「早一日興一日」。大家都期望，盡快完成23條立法後，香港就可以心無旁騖、集中精力拚經濟、謀發展，更好發揮香港獨特地位和優勢，加快推動香港由治及興。可以說，「保安全、謀發展」「快立法、抓經濟」成為了當下香港社會的最強音。

——反中亂港分子和各種外部勢力的干擾阻撓只能自曝其醜、徒勞無功

不出人們所料，那些做賊心虛、心裏有鬼、甘心當狗的反中亂港分子，以及心懷叵測的各種外部勢力，對23條立法則是深感害怕、竭力抗拒。他們不斷對23條立法進行攻擊抹黑，妄圖干擾阻撓23條立法進程。但他們已是黔驢技窮，只能變着花樣一遍遍地鼓譟些所謂23條立法「限制自由」「損害人權」「摧毀繁榮」等陳詞濫調。這些毫無根據、虛妄蒼白、顛倒黑白的胡說八道早已惹人生厭，其所暴露的醜陋嘴臉更讓人憎惡。香港社會各界和國際上的有識之士都已認清外部勢力干預香港事務的險惡用心，再不會受其矇騙和煽動。有見於美英等國一些政客和媒體在世界各地一再上演的虛偽雙標和霸權主義醜劇，特別是親歷或目睹「修例風波」期間「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行的亂象，大家日益認識到，那些美英等國的政客和媒體表面上打着所謂維護自由、人權、民主、法治的幌子，實際上卻幹盡損害自由、人權、民主、法治的壞事。他們干擾阻撓23條立法就是要讓香港不能有效守護國家安全，卻要讓他們能夠有機可乘，繼續在香港製造亂局，破壞香港繁榮穩定，進而實現其亂港遏華的圖謀。因此，那些反中亂港分子和各種外部勢力的鼓譟不僅得不到香港社會和國際上正義力量的響應，而且更加激起香港社會對其的同仇敵愾，更加增強國際上正義力量對盡快完成23條立法的理解支持。

「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。可以相信，香港特區政府和立法機關一定會順應社會期盼，有序推進、盡快完成23條立法。香港將在更高水平的安全保障下，實現更高質量的發展和更高水平的開放，再創奇跡、再現輝煌！