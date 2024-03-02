財政預算案｜陳茂波：如樓市失效可推空置稅　目前遠遠沒有需要

交椅洲人工島項目2025年的填海目標延遲，新一份《財政預算案》提到，具體推展時間將按公共財政狀況而推展。財政司司長陳茂波今日（2日）在電台節目再回應，稱早前指人工島計劃延遲2至3年是「籠統說法」，亦不會影響土地發展。他續指，不需要炒作議題，政府絕對有信心推展人工島計劃，強調是未來土地供應重要項目，故必定要做。



對於樓市全面撤辣方面，他指希望不要被外邊「唱衰」言論過度放大悲觀情緒，樓市如果過度熾熱，政府隨時都可以調整措施，如出現極端情況，可考慮引入空置稅，但目前遠遠沒有需要。他又稱有人「唱衰香港」，呼籲港人有信心，指香港對外地有吸引力。



財政司司長陳茂波。（黃浩謙攝）

樓市如果過度熾熱政府隨時可調整 目前毋須空置稅

對於新財政年度的第一季只推售一幅沙田住宅地，陳茂波形容是務實做法，並要市場消化，預計今年落成約2萬個單位，幾萬個單位建造中，認為供應充足。至於樓市全面撤辣，他表示，政府對市況變化很掌握，未來息口會預計回落，加上外面有人唱衰香港、呼籲資金流走，要處理信心問題，續稱香港人要對自己有信心，過去搶企業、人才、資金都有進展。

陳茂波在另一電台被問到若發展商不積極推盤，會否因供應不足影響樓價，他表示，政府掌握已落成私樓及預售樓花單位數目，也掌握個別發展商的樓盤數目，「完全掌控到」，政府會繼續推地，特別是推售細地皮，供中小型發展商入場競投，賣地條款亦設建屋落成目標，如出現極端情況，可考慮引入空置稅，但目前遠遠沒有需要。被問到推出空置稅的指標，他指，是否推行某些措施考慮多個因素，包括市場情況、樓市有否過度熾熱、未來經濟展望等。

「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案。（發展局圖片）

明日大嶼延後期間要考慮發展模式、融資方案

陳茂波早前稱「明日大嶼」交椅洲人工島項目要延後2至3年，陳茂波指，要考慮環評、發展模式、融資方案等，往後延遲2至3年都是「籠統說法」，總體是給予時間作考慮。他表示不會影響土地供應，北部都會區都會陸續發展、新市鎮陸續落成。項目造價方面，陳指研究未出，現時提出具體數字不科學。

至於發債方面，陳茂波指過去開支增加，現時節流是重點，預料27/28財政年度政府財政恢復平衡，到28/29財政年度出現盈餘，目前發債是向市場借錢發展，預計2至3年後息口回落，屆時發債都會較現時便宜。在另一電台，陳茂波指發債還款絕對沒有問題，如有需要有能力發更多債，但目前政府沒有考慮增加發債。

被問到向富人徵收更多稅款，會否影響形象，陳茂波指不擔心，稱「好多人鍾意來香港做嘢」。（資料圖片）

向富人「開刀」不擔心影響形象 稱很多人喜歡來港工作

在另一電台，被問及薪俸稅兩級制，年薪多於500萬需要繳交1%稅率，有人指向有錢人「開刀」。陳茂波指，不擔心會影響形象，稱「好多人鍾意來香港做嘢」，因賺錢和儲錢容易等，而香港稅制非常簡單，兩級制稅率後只是影響一萬多人，屬於0.1%的納稅人，對比鄰近國家仍是最有競爭力，特首、三司、2名副司長受影響，履行能者多付原則。

至於本次預算案「減糖」，陳茂波直言赤字連年，政府在力所能及「派糖」，但都要「睇餸食飯」。

市民促增加紅酒稅 稱預算案減糖後支援不足

有市民致電指應增加紅酒稅、投訴中小企貸款難申請、建議聘用65歲人士可以額外退稅。陳茂波回應指，酒稅仍有不同意見；而中小企貸款方面，他指如向銀行申請困難，不防與金管局討論，政府希望銀行配合，不能因為抵押品減價就「call loan（追回貸款）」。對於市民建議65歲僱員可以增加扣稅，陳茂波指社會亦鼓勵年輕人就業，但政府亦無對聘請35歲以下扣稅，需要再考慮。

另一位市民致電並表示，《財政預算案》提及的多半個月綜援、長者金並不足夠。陳茂波直言「真係唔好意思」，但政府有不少赤字，需要估計財政可持續性。