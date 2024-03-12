林世雄珠海出席港珠澳大橋會議並考察澳門　冀續提升大橋口岸效率

運輸及物流局局長林世雄今日（12日）前往珠海出席港珠澳大橋三地聯合工作委員會（三地委）會議，並到澳門考察運輸物流設施，運輸署署長李頌恩亦有隨行。



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林世雄早上抵達珠海，參與三地委第34次會議，審議和討論港珠澳大橋的各項工作。會後他經橫琴轉抵澳門，考察澳氹第四條跨海大橋、澳門輕軌及澳門交通事務局的交通控制及訊息中心。他並於晚上視察港珠澳大橋澳門口岸跨境貨物轉運站，了解運作情況。

大橋過去一年人流及車流顯著上升

林世雄表示，大橋在過去一年在人流及車流都顯著上升，期望三地繼續以「用好、管好大橋」為宗旨，持續提升大橋口岸的通行效率，進一步加強三地人員交流和經貿往來，推動粵港澳大灣區在人流及物流方面的互聯互通。

林世雄一行於晚上結束行程，經港珠澳大橋返港。