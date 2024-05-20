榴槤1原因價格大插水！100元5個貓山王？鮮甜多肉挑選6秘訣看尖刺

來到夏天又是榴蓮大量上市的時候，那肯定就是有人愛的深沉，有人恨得拒之千里。愛吃榴蓮的友友迎來好消息！近日榴蓮迎來採摘旺季，軟糯香甜，特別好吃。



最近上市量猛增，價格比往年跌了近一半，價格每天都在降一天一個價，批發價基本上25元（人民幣，下同）一斤就可以拿下。#榴蓮自由要實現了# 的話題登上了熱搜，最近「榴蓮控」們都坐不住了……每個超市榴蓮區每天都超有人氣，有網友在廣西街頭拍到路邊榴蓮，標價「100元5個」、「菠蘿蜜15元1個」，居然賣出白菜價。

認識6款榴槤品種，你最愛哪一款？👇👇👇

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泰國越南榴槤 20元一斤

據了解，泰國金枕榴蓮在半個月前就開始上市了，剛上市那會兒的批發價達到了50多元一斤，一隻5斤多的榴蓮買下來，要花費近300元，現在已經跌了一半，預計還會有所下跌。目前在售的榴蓮品種，以泰國的金枕和貓山王較多，金枕售價在23元至27元一斤，長柄貓山王口感較佳，價格超過30元一斤。此外還有泰國金鳳凰、越南干堯等品種，價格在20元至24元一斤，近期由於貨量增大，榴蓮價格下降較多。

內地榴槤供應升3倍200噸！

據了解再過段時間，中國產榴蓮也要上市了，海南榴蓮的種植面積已經接近4萬畝，今年的產量較去年有兩到三倍的提升，大概有200噸左右！預測後續榴蓮的價格還會跌……業內人士表示，眼下榴蓮正值成熟季，價格還有進一步下降空間，品質和口感也會更好。

為什麼榴蓮價格的大幅下降呢？業內人士分析，這可能與榴蓮的大量上市、市場供應增加有關。此外，隨着天氣變熱榴蓮的成熟速度加快，為了儘快銷售，商家可能會選擇降價促銷。對於消費者來說，現在無疑是購買榴蓮的好時機，俗話說「一個榴蓮頂三隻雞」，榴蓮好吃之餘也有營養。

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關於如何挑選出肉率高又甜的榴蓮，看好這個攻略：

第一步：觀察外形，識別品種

顏色偏淺或偏深的榴蓮，可能成熟度不夠或過熟，需避免購買。

第二步：觀察鼓包情況

有多少個鼓包就代表有幾房肉。

第三步：查看果柄

注意果柄的濕潤程度，濕潤的果柄表示榴蓮較為新鮮。

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第四步：查看榴蓮的尖刺

尖刺易於靠攏的榴蓮成熟度適中，選擇「奶油尖尖」類型的，一般皮薄肉多，而尖刺呈「金字塔」或細長形狀的，一般皮比較厚和肉小的。

第五步：觀察榴蓮的開裂度

選擇裂口不大而果肉飽滿的榴蓮。

第六步：聞味道辨別品質

已經成熟的榴蓮具有非常濃郁的味道，而味道不濃的榴蓮可能成熟度不夠，如果聞到榴蓮帶有酒精味很可能已經變質。

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