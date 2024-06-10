榴槤宜忌｜8種食物忌與榴槤同吃！中醫推2款茶療解燥熱好過山竹？

榴槤（Durian）有「果王」之稱，亦是大眾所說的熱毒之物，但即使燥熱亦無阻一眾捧場客，更愈吃愈起勁。其實，只要適量進食、了解當中的飲食宜忌和解燥熱方法，淺嚐榴槤也對身體有益。



榴槤季節已到，超市、水果店紛紛堆起榴槤山作招徠。對於某部分人士來說，榴槤是人間極品，一旦吃了第一瓣便停不下來。不過，榴槤與其他生果不同，其燥熱性未必人人身體也能承受，筆者曾有位朋友淺嚐一瓣後，當天晚上便身體不適，出現咽喉腫痛、頭痛等症狀。

榴槤季節已到，但並非人人也適合食用，一不小心便會出現咽喉腫痛、頭痛等症狀。(資料圖片)

忌吃榴槤：體質濕熱、脾胃弱人士

關於榴槤的飲食宜忌，筆者訪問了註冊中醫師徐澤昌博士，他指榴連在中醫角度屬性溫熱，過食容易出現上火現象，易導致消化不良。如體質濕熱、患有濕疹、暗瘡及陰虛火旺人士不宜過量進食。相反，體質虛寒則較適合進食榴槤，但徐醫師提醒，如脾胃虛弱、容易消化不良者，宜小心食用，切勿過量。

榴槤功效：補氣益血 改善血流不暢

現代也有研究指，榴槤能改善血液循環，因榴槤性味辛熱有助溫陽散寒，可改善寒凝經絡、血流不暢的情況。而其甘味能補，故榴槤對氣血亦有補益作用。

中醫角度榴槤性味辛、甘，熱，入肝、腎、肺三經，功效温經散寒，活血通絡；營養角度榴槤含豐富蛋白質、脂肪、維生素等，具滋補身體、強壯機能的作用。（Gliezl Bancal/Unsplash）

不宜食用榴槤人士：

~體質濕熱

- 患有濕疹

- 暗瘡及陰虛火旺人士



適宜食用榴槤人士：

- 體質虛寒

- 長期手足冰冷

- 腹部冷痛、氣力不足



榴槤禁忌：避免與溫熱食物同吃 每次宜吃多少？

常說不宜食用過量，那麼食用多少才算是過量？徐醫師指，一般人而言，建議每次食一至兩瓣。如體質偏熱或陰虛內熱，患有熱性疾病的人士而言，則不宜服用。除此之外，徐醫師亦提醒食用榴槤時忌與溫熱食物同服，如羊肉、煎炸、辛辣的食物，荔枝、龍眼等；而油膩、難消化的食物及酒等也不應與榴槤一同服用。

食用榴槤注意事項：

1. 每次食一至兩瓣，不宜過多。

2. 忌與溫熱食物同服，如煎炸、辛辣的食物等。

3. 忌與油膩、難消化食物同服。



食用榴槤時忌與溫熱食物同服，如羊肉、煎炸、辛辣的食物，荔枝、龍眼等。（資料圖片/盧翊銘攝）

中醫拆解坊間「去火」偏方 山竹解熱性？

坊間流傳多種榴槤降火偏方，最為認識的是（1）榴槤殼煲水、（2）山竹榴槤同食。筆者向徐醫師查證偏方的成效，他指在讀書的時候請教過一些馬來西亞的同學，原來他們當地人吃完榴蓮後，也會以榴蓮殼加水飲用，以平衡榴蓮所致的上火現象。但此法屬於民間偏方，難以對功效作出判斷。

徐醫師表示「榴槤殼煲水」此偏方難以對功效作出判斷。（鄧倩瑩攝）

至於偏方（2）山竹榴槤同食，由於山竹屬性寒涼，的確可解榴槤熱性，但如本身脾胃消化功能不好，又寒又熱易致腹痛泄瀉，所以最好的方法是淺嚐即止，少食多滋味。

中醫推薦解榴槤熱性茶療 脾胃虛寒者忌服

如不想試用偏方，可以參考中醫推薦解榴槤燥熱性的茶療，包括綠豆甘草水和夏枯草菊花茶，製作方法簡單，唯脾胃虛寒忌服，孕婦慎服。如不清楚自己體質是否適合飲用，應尋求中醫師協助。

請按圖看中醫推薦解榴槤熱性茶療食譜：

+ 3

【綠豆甘草水】食譜



材料：綠豆20克、甘草5克、水200約毫升（綠豆與水比例1：10）



做法：

1. 綠豆、甘草清洗乾淨。

2. 加入水煮滾後立即關火，燜約1小時後即可飲用。



**脾胃虛寒忌服，孕婦慎服。



【夏枯草菊花茶】食譜



材料：夏枯草15克、菊花10克，冰糖適量



做法：

1. 夏枯草、菊花清洗乾淨。

2. 夏枯草煮約30分鐘後放入冰糖及菊花，待冰糖溶化後即可飲用。



**脾胃虛寒忌服，孕婦慎服。

