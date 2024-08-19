煎魚貼士｜網友分享不鏽鋼鍋煎魚不黏不破皮！下鍋前只需多做1步

煎魚是不少家庭餐桌上常見的料理，營養滿分又非常美味，不過煎魚時，許多人都會遇到黏鍋、破皮的問題，究竟該如何解決呢？



就有料理達人在網路上分享自己的煎魚秘訣，只要簡單一步驟，就算沒有不沾鍋（易潔鑊）也能做出賣相絕佳的菜餚。

請按圖看完美煎魚7大貼士：👇👇👇

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煎魚怎麼煎才不會黏鍋？

台灣一名網友在Facebook社團「家常菜」發文分享自己的煎魚料理，表示自己是第一次嘗試煎吳郭魚，而且是用不鏽鋼鍋，原本很怕會煎壞，沒想到結果很成功，只見照片中的吳郭魚看起來十分肥美，外皮金黃酥脆，令人不禁食指大動，貼文曝光後，不少人都留言直呼「煎得好漂亮」，也有人詢問「不是不沾鍋要怎麼煎這麼美？」

（Facebook@家常菜）

問題一出，熱心網友們紛紛道出自家的煎魚技巧，其中最多人提到的共通點就是：

「要把魚擦乾」，

「鍋擦乾、魚擦乾，鍋熱放油、油熱放魚，別急翻面（至少5分鐘）」、

「重點就是油鍋要熱，魚水份要擦乾，下魚之後不要急著動它，讓他表皮熟了再動它」、

「鍋熱油熱，魚要擦乾，沾點粉就很好煎」、

「魚類只要有擦乾，用不沾鍋（易潔鑊）就會很好煎」。



另外，還有人補充「油夠熱、抹鹽巴或麵粉」都是煎魚的好方法：

「魚要先清洗乾淨、水份擦乾，在魚身抹少許鹽巴，就會煎得很漂亮，也會幫助入味」、

「鍋好，油熱，抹鹽」、

「吳郭魚好煎～油不要放太多～油熱加一些鹽就不沾鍋～」、

「油鍋跟油要熱熟就不會黏住」、

「魚下鍋後我直接蓋鍋蓋，時間到再翻面蓋鍋」、

「魚切斜刀比較好看也容易熟」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煎魚怎麼煎才不會黏鍋？內行人下鍋前多1步驟，沒有不沾鍋也能金黃酥脆不破皮】